Požičovňa áut Škoda GO má za cieľ urobiť z prenájmu auta čo najjednoduchší a najkomfortnejší proces bez zbytočných obmedzení.

Škoda Auto Slovensko prináša do sveta autopožičovní nový koncept – Škoda GO. Ide o službu, ktorá prostredníctvom mobilnej aplikácie uľahčí a sprehľadní zákazníkom proces požičiavania áut. Hlavnou výhodou je úplná digitalizácia rezervovania a vysporiadania, ako aj nové autá priamo od značkových predajcov a najširšia sieť, ktorá sa postupom času bude ďalej rozrastať. Myšlienkou Škoda GO je urobiť z prenájmu auta čo najjednoduchší a najkomfortnejší proces bez zbytočných obmedzení.

Škoda GO v kocke:

Škoda zavádza novú službu požičiavania vozidiel priamo od predajcov Škoda prostredníctvom digitálneho trhoviska Škoda GO

V ponuke na zápožičku sú výhradne autá mladšie ako 9 mesiacov, ktoré si môže požičať ako súkromný, tak i firemný zákazník

Pilotný projekt predstavuje značka na Slovensku ako vôbec v prvej krajine v rámci Škoda Auto, ako aj Volkswagen Group

Služba Škoda GO je pre zákazníkov na Slovensku dostupná v každom kraji u celkovo 23 partnerov, čím zaručuje najširšie pokrytie službou autopožičovne pod jednou značkou

Sieť zapojených partnerov sa postupne bude rozširovať

Iba nové autá

Škoda GO spája ľudí, ktorí hľadajú auto na zápožičku, s autorizovanými predajcami značky Škoda, a umožňuje im okamžite a jednoducho prenajať si vozidlo priamo od predajcu. To znamená široký výber z množstva najnovších modelov a záruku, že každé auto je ako nové. V každej autopožičovni je navyše k dispozícii odborník, ktorý garantuje kvalitu a spoľahlivosť vozidla.

Auto je možné si zapožičať na akýkoľvek časový úsek – či už na rýchle vybavovanie vecí po meste, pracovné stretnutie alebo na dlhšiu cestu za dobrodružstvom. Službu môžu využiť aj podnikatelia a firmy - napríklad ako alternatívu mobility počas doby, kedy je „primárne“ vozidlo v servise. Na rozdiel od tradičných autopožičovní je zásadnou výhodou fakt, že pri využití služby nie je potrebná kreditná karta - zápožičku môžete potvrdiť a zaručiť aj debetnou kartou. Navyše, vozidlo si môže zapožičať vodič už od 18 rokov veku.

Celý proces je zároveň veľmi jednoduchý a prevažne digitálny, čím sa celý proces ešte viac zefektívňuje a zrýchľuje. Prvým krokom je stiahnutie mobilnej aplikácie Škoda GO do smartfónu. Po registrácii si záujemca vyberie z aktuálne dostupných áut, ktoré je možné filtrovať podľa viacerých parametrov vrátane miesta vyzdvihnutia. Posledným krokom je jeho prevzatie u zvoleného predajcu na presne zvolený čas.



Najširšia sieť

Škoda GO je k dispozícii pre zákazníkov po celom Slovensku, ktorí si môžu vybrať jedno z množstva vozidiel značky Škoda u ktoréhokoľvek zo zapojených autorizovaných dílerov. Tých je aktuálne 23, čo znamená, že služba je dostupná nielen v každom kraji, ale aj v každom väčšom slovenskom meste. To robí zo služby Škoda GO najväčšiu sieť autopožičovní pod jednou značkou na Slovensku.

Pre všetky informácie si stiahnite appku Škoda GO , ktorá je pre zariadenia s operačnými systémami iOS a Android zdarma k dispozícii v obchodoch AppStore a Google Play. Pre základné informácie navštívte webstránku www.skodago.sk alebo sa informujte u participujúcich autorizovaných predajcov značky Škoda.