Koronakríza oddialila premiéru Škody Enyaq iV o dlhé mesiace. My sme už na nej mali možnosť jazdiť pred niekoľkými mesiacmi a len pred pár dňami sme si ju opäť pozreli naživo. Má novinka na to, aby obstála v tvrdej konkurencii dnešných elektromobilov?

Pandémia vírusu Covid-19 má obrovský globálny vplyv a výrazne posunula aj nástup modelu Enyaq iV. Na jeho odhalenie už bolo všetko pripravené pred pár mesiacmi, veď na vlastnej koži sme si prototypy vyskúšali už vo februári. Vtedy boli vozidlá takmer hotové a jeden exemplár sme dokonca videli prakticky vo finálnej podobe.

Škoda Enyaq iV. Zdroj: Filip Kadlečík

Druhýkrát sme sa s Enyaqom osobne stretli minulý týždeň, aby sme si ho v predpremiére pozreli a nafotili ešte pred samotnou svetovou premiérou. Áno, priznávame, ráno sme v článku o uniknutej fotografii Enyaqu nehovorili úplnú pravdu - my sme vedeli, že ide o fotku zo štúdia, v ktorom sme boli aj my, no viazala nás mlčanlivosť a prezradiť sme to nemohli.

Škoda Enyaq je po plug-in hybridoch či úplne bezemisnom Citigoe prvou nefalšovanou odpoveďou Mladej Boleslavi na trend elektromobility, ktorej iskru vo svete rozdúchal najmä úspech americkej Tesly. Má Enyaq na to, aby sa mohol porovnávať aj s etablovanými produktmi americkej automobilky? Predstavujeme 8 kľúčových vlastností vozidla, na základe ktorých si spravíte obraz.