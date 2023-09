Toyota bola v oblasti elektrifikácie priekopníkom, ale v posledných rokoch, kedy ostatné automobilky začali chrliť jeden elektromobil za druhým, sa zdalo, že jej ušiel vlak. Automobilka mala doteraz v portfóliu totiž jediný elektromobil - bZ4X. Koji Sato (člen predstavenstva a prezident) ale prevzal opraty a značku potlačí dopredu.

A tak sa trocha odhalili aj elektrické plány značky na najbližšie roky. Pozornosť bude Toyota venovať najmä batériám, pričom predstavila tri nové technológie batérií s tekutým elektrolytom a dlho očakávanú batériu v tuhom stave, ktorej výzvy v oblasti masovej výroby boli, zdá sa, prekonané.

Toyota bZ4X. Zdroj: Toyota

Táto technológia by mala nastúpiť do prvých vozidiel už v roku 2026. S cieľom zníženia hmotnosti aj nákladov sa budú od súčasných modelov odlišovať nielen platformou, ale aj dizajnom. Doteraz sa značka sústreďovala na rozmanitosť spaľovacích pohonných jednotiek, v budúcnosti sa dočkáme rovnakej rozmanitosti, ale v batériách.

Dominantnou technológiou sú dnes lítium-iónové batérie a bude to tak aj naďalej, ale bude tu priestor pre rôzne alternatívy. Cieľ je však pre všetky rovnaký - väčšia hustota energie, rýchlejšie nabíjanie a, čo je rozhodujúce, vyššia konkurencieschopnosť nákladov. Značka staví na vývoj tekutých batérií a rozdelí ich na tri kategórie - Popularisation, Performance a High Performance.

Batérie Popularisation budú vďaka použitiu technológie LFP najlacnejšie. Využijú priekopnícku bipolárnu technológiu Toyoty, ktorá je už ponúkaná v niklovo-metalhydridových (NiMh) batériách, ktorými sú vybavené niektoré jej hybridy. V porovnaní s verziou, ktorou je obdarený model bZ4X, by mala ponúkať 20% zvýšenie autonómie (+ 600 km) a rýchle nabíjanie (30 minút pre nabitie 10-80 %).

Toyota bZ4X. Zdroj: Toyota

Verzia Performance by však podľa dostupných údajov mala byť tou, ktorá vstúpi na trh ako prvá. Na rozdiel od predošlej batérie je stále založená na monopolárnej technológii. Keďže sa dostane do novej generácie elektromobilov, mala by ťažiť zo spomínaného hmotnostného úbytku a optimalizovanej aerodynamiky. Opäť, v porovnaní batériou bZ4X, by mala ponúkať 60 % zvýšenie dojazdu (+ 800 km) a rýchle nabíjanie (20 minút pre nabitie 10-80 %).

A až potom si svoje predstavenie odbije verzia High Performance, ktorá kombinuje bipolárnu štruktúru s lítium-iónovou chémiou a katódami s vysokým obsahom niklu. Tá má tie najpôsobivejšie charakteristiky, znova v porovnaní s tým, čo poznáme z modelu bZ4X. Ide o 100 % navýšenie autonómie (+ 1 000 km) a rýchle nabíjanie (20 minút pre nabitie 10-80 %), no termín uvedenia je naplánovaný až na rok 2027 2028.