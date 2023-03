Už teraz máme aj iné alternatívne palivá, ktoré by mali byť budúcnosťou, uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger.

Vývoj a inovácie pri hľadaní alternatívnych pohonov voči klasickým spaľovacím motorom napredujú veľmi rýchlo a Slovensko na ne chce byť pripravené. Už teraz máme aj iné alternatívne palivá, ktoré by mali byť budúcnosťou, uviedol v utorok dočasne poverený premiér Eduard Heger v reakcii na výzvu šéfa opozičnej SaS Richarda Sulíka. Ten chce, aby Slovensko odmietlo zákaz spaľovacích motorov po roku 2035. Podľa premiéra nie je naším záujmom viazať sa výhradne na elektromobilitu.

"Skutočným problémom nie je to, že po roku 2035 už nebudeme vyrábať autá s benzínovými a naftovými motormi. Zdroje ropy sú obmedzené a čelíme vážnym klimatickým problémom," uviedol Heger. Sulíkovu výzvu premiér označil za zbieranie lacných politických bodov. Heger pripomenul, že rezort pod vedením Richarda Sulíka v minulosti s návrhom zákazu súhlasil a poskytol podporné stanovisko.

Ako automobilová veľmoc sa podľa premiéra budeme tvrdo zasadzovať, aby sa ľudia na Slovensku a automobilový priemysel posúvali vpred a nezaspali dobu. "V Bruseli je náš hlas počuť a názory sú rešpektované. Myslím si, že sme to už viackrát dokázali," dodal Heger. Aký bude postoj Slovenska pri hlasovaní, však jednoznačne nespresnil.

Na výzvu Sulíka reagoval aj dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. Ten, naopak, Sulíka obvinil, že do Bruselu na rokovania chodil minimálne. Exminister hospodárstva chcel podľa Hirmana navyše radikálne znížiť odborný personál na stálom zastúpení. "Práve v období, keď bol ministrom pán Sulík a keď chcel tento odborný tím v Bruseli zdecimovať, prebiehali mnohé rokovania, ktoré sa viac alebo menej týkali aj prístupu k otázke zákazu predaja nových áut na spaľovací pohon," uviedol Hirman.

Rezort hospodárstva odmietol výhrady, že sa neusiluje o získanie investorov do elektromobility, a tvrdí, že rokuje s viacerými zahraničnými investormi o možnosti výstavby závodu na výrobu batérií do elektrických áut. "Jedným zo zásadných pravidiel pri získavaní takýchto strategicky významných a rozsiahlych investícií je však zachovanie diskrétnosti a zdržanie sa verejných komentárov až do doby, keď je investícia definitívne dohodnutá a predložená vláde na schválenie," upozornilo ministerstvo.

Paradoxné sú podľa Hirmana obvinenia súčasného vedenia rezortu zo strany Sulíka na nečinnosť pri presadzovaní investícií do elektromobility. "Pán Sulík a predstavitelia strany SaS sa v čase svojho pôsobenia na ministerstve hospodárstva opakovane verejne skepticky vyjadrovali k téme elektrickej mobility a, naopak, ako alternatívu presadzovali iné druhy pohonov," dodal Hirman.

