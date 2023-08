Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Poprad, Žilina, Martin a Nitra. To je sedem miest, v ktorých sa zastavila kolóna takmer päťdesiatich športových vozidiel uplynulý víkend. Posledné tri dni mohlo Slovensko zažiť šou, ktorá sa len tak nevidí a nemuseli by sme sa za ňu hanbiť ani vo svete.

Aj vďaka skutočne špičkovým automobilovým kúskom, ktoré rozdali na námestiach tony radosti, sa charitatívnej organizácii podarilo vyzbierať doposiaľ rekordnú sumu, ktorá len z námestí činí 51 175,38 eur. Zbierka však pokračuje až do 30. septembra, kedy je možné prispieť ľubovoľnou sumou na transparentný účet alebo prostredníctvom darcovskej SMS správy.

Mesiace prác, ktoré odštartovali v novembri vybavovaním príslušných povolení na projekt, boli včera úspešne ukončené a podujatie Rally Radosti včera úspešne ukončilo svoju púť po Slovensku. „Ešte teraz nami lomcujú emócie z celého víkendu. Tieto tri náročné dni sme premenili nielen na fantastický výsledok v zbierke, ale za pomoci celého organizačného tímu a našich účastníkov taktiež na splnený sen a tisícky usmiatych tvárí na siedmich miestach po celom Slovensku. Vidieť takéto autá, môcť si do nich sadnúť či stlačiť plynový pedál a nechať zarevať obrovské motory, to je pre mnohých ľudí častokrát splnený sen a my sme radi, že im ho môžeme takto sprostredkovať. Na druhú stranu, nekonečné ĎAKUJEME patrí práve týmto ľuďom, ktorí prídu navštíviť Rally Radosti a za zážitky sú ochotní prispieť do kasičiek a spoločne tak pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú,“ uviedol Peter Jakabovič, predseda občianskeho združenia Rally Radosti.

Tohtoročná Rally Radosti tak vyzbierala rekordnú sumu, ktorá prekročila hranicu 50 tisíc eur. Cieľom ročníka 2023 je pomôcť deťom, ktoré sú odkázané na rehabilitačnú pomoc. Celkový výsledok zbierky, ktorá stále prebieha až do 30. septembra tohto roka, je rekonštrukcia a vybudovanie rehabilitačného priestoru v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.

„Na rekonštrukciu budeme síce potrebovať o niečo vyššiu sumu, než sa podarilo vyzbierať na námestiach, no veríme, že vďaka dobrým ľuďom i našim partnerom sa nám podarí zrealizovať náš sen a pripraviť pre deti, ktoré potrebujú rehabilitácie po náročných operáciách priestor, v ktorom sa budú cítiť dobre a bude im poskytnutá špičková starostlivosť, aby sa mohli čoskoro zaradiť späť do bežného života,“ vysvetlil Jakabovič a dodal: „Vytvorením nového rehabilitačného priestoru pre deti v banskobystrickej nemocnici na svetovej úrovni tak bude slúžiť desiatky rokov pre všetky detičky, ktoré ho budú potrebovať. Práve preto apelujeme na všetkých, ktorí môžu pomôcť, aby tak do 30. septembra urobili a pomohli nám zrealizovať túto aktivitu na najvyššej možnej úrovni.“

Prispieť do zbierky Rally Radosti môžete do konca septembra a všetky informácie je možné nájsť na www.rallyradosti.sk. Činnosť Rally Radosti je zároveň možné sledovať aj na Facebooku či Instagrame. Organizácia má celoročne zverejnený aj svoj transparentný účet, kde je možné vidieť históriu transakcií pre väčšiu transparentnosť, ale účet tiež slúži ako celoročná zbierka.