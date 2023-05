Opel obnovil jeden zo svojich najcharakteristickejších modelov v segmente malých áut, ktorý sa vyrába v závode Stellantis v Zaragoze a ktorý má teraz výraznejší dizajn, modernejšiu technológiu a výkonnejšie, ale aj účinnejšie motory.

„Opel Corsa je bestsellerom už viac ako 40 rokov. V posledných dvoch rokoch to bolo tiež najpredávanejšie malé auto v Nemecku a v roku 2021 celkovo najpredávanejšie auto v Spojenom kráľovstve. Tento úspech je pre nás potvrdením našej práce a poskytuje dodatočnú motiváciu robiť všetko v budúcnosti ešte lepšie. Nová Corsa je modernejšia, ešte emotívnejšia a lepšia. S jej ohromujúcim dizajnom, najmodernejšími technológiami z vyšších segmentov a novou, lokálne bezemisnou elektrickou a hybridnou technológiou, chceme zákazníkov inšpirovať a ukázať im, čo môžu očakávať od malého auta,“ povedal generálny riaditeľ Opel, Florián Huettl.

Opel Corsa. Zdroj: Opel

Opel Corsa dostal s aktualizáciou pomerne citeľné zmeny na prednej a zadnej časti, o niečo lepšie sú teraz aj matricové LED svetlomety. Corsa takto sprístupňuje inovácie v segmente malých áut každému. Inžinieri neustále pracujú na ďalšom vývoji a nová Corsa z tohto záväzku profituje. Celkom 14 namiesto ôsmich individuálne ovládateľných LED prvkov zaisťuje, že auto teraz „vystrihne“ ostatných účastníkov cestnej premávky presnejšie ako predtým.

Opel Corsa. Zdroj: Opel

Nechýba ani množstvo ďalších moderných asistenčných systémov, ktoré zjednodušujú jazdu a manévrovanie. Ponuka siaha od novej panoramatickej cúvacej kamery s vysokým rozlíšením cez adaptívny tempomat a obmedzovač rýchlosti a ochranu bokov až po varovanie pred čelnou zrážkou s automatickým núdzovým brzdením a detekciou chodcov.

Najdôležitejšou novinkou však zostáva zavedenie mild-hybridného 48-voltového pohonu, pri ktorom je benzínový motor k dispozícii s výkonom 74 alebo 100 kilowattov (100 alebo 136 koní). V oboch prípadoch bude výkon posielaný na predné kolesá cez dvojspojkovú automatickú prevodovku. Elektrická verzia sa teraz bude volať Corsa electric a bude k dispozícii v dvoch verziách. Okrem existujúcej verzie so 100-kilowattovým elektromotorom a batériou s celkovou kapacitou 50 kWh ponúkne aj výkonnostný variant so 115 kW a hrubou kapacitou 54 kWh. Podľa meraní WLTP by tak mohlo auto presiahnuť dojazd 400 kilometrov (až 415 kilometrov).

