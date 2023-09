Za prvých osem mesiacov tohto roku sa na slovenskom trhu s ojazdenými automobilmi objavilo 343-tisíc áut s mediánovou cenou 8 199 eur a vekom 10,4 roka. Je to o 35-tisíc vozidiel, teda o 11,49 percent, viac ako v rovnakom období minulého roku. Autá sú drahšie (medián + 1 499 eur), zato mierne omladli (11,5 vs. 10,4 roka). Vyplýva to z analýzy celého sekundárneho trhu vozidiel, ktorú pravidelne pripravujú experti AAA AUTO.

Ponuka áut medziročne stúpla vo všetkých krajoch Slovenska, najviac áut pribudlo v Bratislavskom kraji (+ 16 749 áut) a naopak najmenej v Trenčianskom kraji (+ 1 201 áut). Najmladšie automobily sa predávajú v Bratislave (vek 6 rokov), najstaršie (12,1 roka) v Košickom kraji, kde sú tiež logicky najlacnejšie (medián ceny 5 990 eur). Zo štatistík vyplývajú aj ďalšie zaujímavé údaje – výrazný percentuálny nárast ponuky hybridov (54,6 %) a hlavne elektromobilov (66,15 %). Rastú však z nízkych základov, a tak v celkovom mixe ojazdených áut majú stále minimálne zastúpenie (1,6 % hybridy, 0,94 % elektromobily).

Zdroj: Robo HUBAC

Významný je však 13 percentný nárast počtu ponúkaných dieselových ojazdených áut – na sekundárnom trhu sa tento rok objavilo 53 percent naftových a 25 percent benzínových ojazdených áut. „To je zaujímavý údaj, môžeme špekulovať, čo za tým stojí. Pravdepodobne vyššie dovozy dieselov zo zahraničia, kde sú postupne nahrádzané elektromobilmi. Otázka je, či budú nachádzať kupcov, pretože na Slovensku idú viac na odbyt benzíny, čo cítime aj na našich predajoch,“ hovorí výkonný riaditeľ siete autocentier Luboš Vorlík. „Cítime, že posun k benzínu je zrejmý, výhody dieselov poľavujú – nové benzínové motory sú často obdobne úsporné a cena nafty ide v poslednej dobe výrazne hore."

Čo sa týka skladby ponúkaných značiek, najviac je stále modelov Škoda (cca 53-tisíc ks), nasledujú Volkswagen (43-tisíc), BMW (22-tisíc), Audi (21-tisíc), čo je rovnaké poradie ako v roku 2022. V prvej desiatke najobľúbenejších značiek sú ešte Mercedes, Ford, Peugeot, Opel, Renault a Hyundai. Čo sa týka konkrétnych modelov, najviac ponúkaným vozidlom je Škoda Octavia (23-tisíc) a následne Fabia (11-tisíc). Také škodovky sú tento ale rok drahšie – cenový medián Octavie skočil z 5 750 eur na 6 500 eur, pri Fabii je nárast z 2 150 eur na 2 300 eur. Priemerný vek pri Octavii sa mierne znížil z 11,5 na 10,6 roka, nájazd kilometrov zostal zhruba rovnaký (202 vs. 204-tisíc km).