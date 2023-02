Modernizovaný Touareg bude oficiálne predstavený v lete tohto roku, no Volkswagen udržiava verejnost v napätí novou sériou zaujímavých fotografií z testovania za polárnym kruhom.

Tento rok nás čaká viacero veľkých automobilových noviniek, ako napríklad nová generácia BMW radu 5 či konkurenčného Mercedesu-Benz triedy E. V rámci koncernu to zasa bude bestseller Superb či Audi A4. No modernizácie sa po piatich rokoch dočkalo aj populárne SUV z dielne Volkswagenu. Automobilka zverejnila novú sériu fotografií z testovania za polárnym kruhom.

Nové svetlomety

Kamuflovaný modernizovaný Touareg práve absolvuje posledné testovacie kilometre vo švédskom Laponsku. Dizajnové úpravy sú síce zatiaľ skryté pod fóliou, na ktorej na prvý pohľad upúta veľký QR kód, no fotografie zamaskovaného prototypu poskytujú relatívne presný náhľad na prvé technické detaily. Vpredu je napríklad možné vidieť nové matrix svetlomety IQ.LIGHT HD, ktoré nesú typický dizajnový svetelný podpis automobilky.

V každom svetlomete sa nachádza až 19 200 mikro-LED diód, ktoré zaisťujú výrazne viac jasu na ceste oproti predchodcovi. Matrix technológia dokáže premietať interaktívne informácie do jazdného pruhu, čo má podľa automobilky uľahčiť manévrovateľnosť veľkého SUV v úzkych priestoroch v tme.

Zakamuflovaný modernizovaný Volkswagen Touareg Zdroj: Volkswagen

Vzadu zasa na prvý pohľad zaujme podsvietené logo automobilky: nový Touareg bude oficiálne prvým modelom, ktorý túto vychytávku dostane aj na starom kontinente. Podsvietené logo vzadu je totiž povolené od januára 2023, pričom doteraz ho automobilka ponúkala len na trhoch ako Čína alebo USA.

Nový podvozok

Volkswagen vylepšil aj techniku. Touareg bude po novom ponúkať aj snímač zaťaženia strechy, ktorý posiela dáta do riadiacej jednotky podvozku. Ten sa následne dokáže upraviť a kompenzovať zvýšené ťažisko, čo sa má premietnuť do jazdných vlastností. Informácie sa odosielajú aj do asistenčných systémov ako je ESC, čím sa zvyšuje jazdná stabilita. K dispozícii bude aj naďalej ako pružinový, tak vzduchový podvozok.

Technické novinky nájdete aj v interiéri. Nový Touareg dostal inovovaný infotainment, ktorý Volkswagen nazýva „Innovision Cockpit“. Ovláda sa cez centrálny dotykový displej s uhlopriečkou 15 palcov, alebo multifunkčný volant. Dobrou správou je, že Volkswagen aj naďalej ponechal fyzické tlačidlá, napríklad na ovládanie hlasitosti. Nový infotainment okrem iného ponúkne aj navigáciu, ktorá vám pomôže pri výbere jazdného pruhu.

Mohlo by vás zaujímať