Dizajn SUV bol prepracovaný tak, aby sa čo najviac vylepšili jeho aerodynamické vlastnosti. Nižšia svetlá výška a funkčné odľahčené prvky posilňujú jeho zameranie na výkon. Pod kapotou nájdeme výlučne nový 4,4-litrový benzínový motor MHEV V8 s výkonom 467 kW (635 k) a krútiacim momentom 750 Nm. To je o 44 kW (60 k) a 50 Nm viac, ako v prípade preplňovaného 5,0-litrového V8, v modeli Range Rover Sport SVR predchádzajúcej generácie.

Range Rover Sport SV Zdroj: Range Rover

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h zvládne za 3,8 sekundy. Emisie CO2 poklesli oproti predchádzajúcemu modelu s výkonom 423 kW (575 k) z motora V8 o 15 percent. Systém odpruženia 6D Dynamics zažije svetovo prvú premiéru kombinácie hydraulických prepojených tlmičov, výškovo nastaviteľných vzduchových pružín a regulácie nakláňania. V závislosti od zvoleného režimu môže byť vozidlo až o 25 mm nižšie, ako ostatné modely Range Rover Sport.

Podvozok dostal špeciálne vyvinuté komponenty, ako napríklad zadný pomocný rám. Súčasťou voliteľnej výbavy sú karbón-keramické brzdy (CCB), ktoré oproti štandardným kovovým kotúčom Dual-Cast šetria 34 kilogramov neodpruženej hmotnosti luxusného SUV. Exkluzívne predné osempiestikové brzdovú strmene Brembo Octyma sú pre značku Range Rover najväčšie, aké kedy na svojich autách použili. Viac obrázkov nájdete v bohatej galérii.

Sedadlá Body and Soul Seat (BASS) poskytnú cestujúcim vďaka vibráciám viacrozmerný zvukový zážitok, ktorý sa dá pocítiť. Programy Body and Soul Seat Wellness zlepšiujú duševnú a fyziologickú pohodu cestujúcich a to ovplyvňovaním variability srdcovej frekvencie (HRV), zmeny v čase medzi jednotlivými údermi srdca. Štúdie ukázali, že šesť špeciálne vyvinutých skladieb Relax, Calm, Balance, Focus, Energize a Wake Up, by mohlo ovplyvniť HRV cestujúcich.

