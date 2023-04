Pick-upy ešte zďaleka nepovedali na trhu svoje posledné slovo. Teraz si svoju oficiálnu premiéru odbil RAM 1500 REV na autosalóne v New Yorku, a zapôsobil rovnako úspešne ako jeho koncept 1500 Revolution. Má niekoľko zaujímavých parametrov, no najvýraznejším z nich je práve elektrický dojazd.

Nový RAM 1500 REV si môžete prezrieť aj v galérii

RAM 1500 REV ponúkne zákazníkom dva elektrické varianty - štandardnú 168 kilowatthodinovú batériu s cieľovým dojazdom až 563 kilometrov, no na výber je aj možnosť 229 kilowatthodinovej veľkej batérie s cieľovým dojazdom až 804 kilometrov. V oboch prípadoch bude možné za 10-minút na nabíjačke dobiť 177 kilometrov dojazdu vďaka 800-voltovému jednosmernému rýchlemu nabíjaniu s výkonom až 350 kW. Ak by to ale niekomu nestačilo, spoločnosť chystá aj "odvážnejšiu" verziu s prívlastkom XR a tá bude mať ešte vyšší dojazd, ale viac podrobností zatiaľ nevieme.

RAM 1500 REV. Zdroj: Stellantis

Pick-up 1500 REV je prvý model z platformou STLA Frame, ktorá je navrhnutá špeciálne pre vozidlá s pracovným charakterom. Poháňajú ho dva elektromotory s kombinovaným výkonom 487 kW (663 k) a maximálnym krútiacim momentom 841 Nm. Vďaka tomu trvá zrýchlenie z 0 na 97 km/hod iba 4,4 sekundy. Ale nie je to len o výkone. Tento elektrický mastodont dokáže ťahať príves s hmotnosťou 6 350 kilogramov a brodiť sa vodou hlbokou až 61 centimetrov.

250-kilowattové moduly elektrického pohonu (EDM), kombinujú motor, prevodovku a menič spolu s pohonom kolies. RAM 1500 REV 2025 je vybavený jedným EDM na prednej náprave s automatickým odpojením kolies, čo umožňuje, že sa predné kolesá za určitých podmienok voľne otáčajú, čím sa maximalizuje efektivita. 250-kilowattový EDM je umiestnený na zadnej náprave je k dispozícii so zadným diferenciálom s elektronickou uzávierkou.

RAM 1500 REV. Zdroj: Stellantis

V neposlednej rade sa s týmto modelom RAM rozhodol zvýšiť aj štandard v interiéroch pick-upov s množstvom autentických, prémiových materiálov, ktoré sú pohodlné, no predovšetkým odolné. Technologicky najpokročilejší RAM 1500 ponúka aj množstvo špičkových funkcií začlenených do popredného interiéru v segmente, vrátane pokročilého systému Uconnect 5 s novým 14,5-palcovým dotykovým displejom, 12,3-palcovým digitálnym prístrojovým panelom, 10,25- palcovou obrazovkou spolujazdca (prvou v segmente), digitálnym spätným zrkadlom, head-up displejom a audio systémom Klipsch Reference Premiere.

„Veríme, že našim zákazníkom prinesieme správnu škálu riešení pohonných jednotiek a budeme pokračovať v predefinovaní segmentu pickupov. Náš úplne nový RAM 1500 REV prekonáva konkurenciu v oblastiach, ktoré zákazníkov zaujímajú najviac, vrátane dojazdu, ťahania, užitočného zaťaženia a doby nabíjania," uviedol Mike Koval Jr., CEO značky RAM – Stellantis.

