To, čo bolo verejným tajomstvom, sa napokon potvrdilo na autosalóne v Barcelone.

Cupra oznámila, že jej nový model sa bude volať Cupra Raval a že sa bude vyrábať v Martorell od roku 2025. Pôjde o mestský elektromobil, ktorý má zohrať v portfóliu rovnakú úlohu, akú má Seat Ibiza vo svojej príslušnej verzii Cupra.

Cupra Raval. Zdroj: Cupra

„Raval je jednou z najprekvapujúcejších častí Barcelony. A dnes sme hrdí, že náš budúci elektrický automobil bude niesť toto meno a reprezentovať jej ducha. Rovnako ako sme to urobili s modelom Born, teraz chceme vyjadriť esenciu štvrte Raval a naďalej inšpirovať svet z Barcelony,“ vysvetlil Wayne Griffiths. „Cupra Raval nie je iba ďalší automobil. Je to pozvánka pre novú generáciu, ktorá očakáva niečo lepšie. Mestský, rebelský automobil s elektrickým pohonom, so svojim vlastným charakterom prepojený s generáciou Z. Niečo oveľa emocionálnejšie.“

Model Cupra Raval sa bude vyrábať v hlavnom závode Martorell spoločnosti Seat. Spoločnosť investuje 3 milióny eur do transformácie závodu, v ktorom sa od roku 2025 budú vyrábať elektrické automobily na báze platformy MEB Small koncernu Volkswagen. Spoločnosť Seat zastrešuje vývoj malých elektrických automobilov na báze tejto platformy pre všetky značky koncernu Volkswagen.

Cupra Raval. Zdroj: Cupra

Najlepší prvý štvrťrok v histórii

Spoločnosť Seat S.A. spolu s menom svojho nového modelu Cupra oznámila, že dosiahla najlepší hospodársky výsledok za prvý štvrťrok vo svojej histórii. V období od začiatku januára do konca marca vytvorila rekordný operatívny zisk 144 miliónov eur, čím prekonala výsledok 139 miliónov eur v prvom štvrťroku predchádzajúceho roka a dosiahla obrat 3,6 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 48 % oproti prvým trom mesiacom roka 2022. Tieto historické výsledky sa podarilo dosiahnuť vďaka novej značke Cupra, ktorá má hlavný podiel na finančných výsledkoch spoločnosti.

Od svojho uvedenia v roku 2018 značka predala vyše 300 000 automobilov, čím prekonala všetky očakávania. V roku 2022 dosiahla obrat 4,4 miliardy eur, čo predstavuje 40 % celkového obratu a stala sa jednou z najviac rastúcich značiek v Európe aj Španielsku. Aj výhľad na tento rok je pozitívny s predajom 46 600 vozidiel v prvom štvrťroku 2023, čo je o 83 % viac oproti rovnakému obdobiu roka 2022.

