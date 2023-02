Hyundai odhalil nový model i10, model, ktorý dostal veľkú dávku aktualizácií, aby zostal atraktívnym produktom na trhu. Teraz je vyladený tak, aby sa stal konkurencieschopnejším vozidlom vo svojej triede. Kórejské vozidlo prešlo veľkým faceliftom po dokončení stredného cyklu tejto generácie a čelí tak zvyšku komerčného života, ktorý mu ešte zostáva.

Nový i10 výrazne vylepšuje svoj externý dizajn, zvolili preňho športovejší vzhľad, a to s novou mriežkou chladiča a svetelným podpisom. Hodí sa na 15-palcové kolesá a v ponuke pribudli aj dve nové farby, ktorými sú sivá a modrá.

Jednou z príjemných noviniek je zachovanie verzie N Line, ktorá podľa slov výrobcu najvybavenejšou, exkluzívnou a športovou verziou tohto modelového radu. V nej dostane zákazník iný nárazník a prispôsobené červené prvky, sedadlá s trojitým červeným prešívaním a nové 16-palcové zliatinové disky.

Nový Hyundai i10. Zdroj: Hyundai

Vo vnútri po novom poukazuje na niečo oveľa technologickejšie a odráža sa to v štandardnej 4,2-palcovej LCD obrazovke, USB portoch typu C na prednej aj zadnej strane, druhej generácii systému eCall založenom na 4G sieti a aktualizáciách Over The Air (OTA). K tomu je pridaná 8-palcová multimediálna obrazovka s bezdrôtovým Apple CarPlay a Android Auto, bezdrôtová nabíjačka a najnovšia aktualizácia telematických služieb Bluelink.

Ďalšou novinkou je bezpečnostná výbava, ktorá je štandardne dodávaná s niekoľkými funkciami Hyundai Smart Sense. Nechýba napríklad Systém autonómneho núdzového brzdenia (FCA) s detekciou vozidiel, chodcov a po novom aj cyklistov. Systém na nasledovanie jazdného pruhu (LFA) pomáha vozidlu držať sa v aktuálnom jazdnom pruhu. Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách (ROA) upozorní vodiča správou na prístrojovom paneli, ak boli počas jazdy alebo tesne pred jazdou otvorené zadné dvere.

Nový Hyundai i10. Zdroj: Hyundai

V mechanickej časti nenastali žiadne zmeny, stále tu nájdeme nájdeme tri pohonné jednotky, prvá s 1,0-litrovým motorom MPI, druhá s 1,2-litrovým agregátom a najvýkonnejšou verziou je motor 1,0 T-GDi s výkonom 100 konských síl. V závislosti od verzie môže byť spojený s manuálnou alebo automatickou prevodovkou a všetky verzie sú klasicky s pohonom predných kolies. Výroba nového i10 sa má začať v apríli 2023 vo výrobnom závode Hyundai v Izmite v Turci. Prvé kusy by sa mali dostať na európske cesty v druhej polovici roka.

Mohlo by vás zaujímať: