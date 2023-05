Móde SUC-Coupé ešte zďaleka nie je koniec. Rafale doplní rad značky poháňaný hybridnými motormi E-Tech, ktoré sú postavené na platforme CMF-CD. Po modeloch Austral a Espace je úplne nový Rafale ďalším vrcholom Renaultu a posilní jeho ofenzívu v segmente D. Názov modelu však nie je v histórii značky úplnou novinkou.

Názov pochádza z prvých rokov histórie značky, keď Louis Renault, zakladateľ spoločnosti, ešte pôsobil v sektore letectva. Lietadlo s názvom Rafale, ktoré sa objavilo v roku 1936, vytvorilo niekoľko rekordov, vrátane jedného s ženou na čele. Hélène Bouchet bola prvá žena, ktorá preletela viac ako 1000 km. Francúzsky výrobca však nezverejnil viac technických detailov.

Z prvého teaseru je však zjavné, že zadné svetlomety budú tvarované o čosi ostrejšie, ako sme u tejto francúzskej značky zvyknutí. Ak bude ale exteriér takýto špeciálny, interiér by mal do značnej miery pripomínať to, čo poznáme z Australu, počnúc 12,3-palcovým displejom na prístrojovej doske a 12-palcovou obrazovkou s informačno-zábavným systémom. A čo pohonné ústrojenstvo? Boli by sme radi, ak by Rafale zdedil najsilnejší agregát platformy, a to full hybrid 1.2 E-Tech s výkonom 200 koní. Ak sa ale bude chcieť vlajková loď Renaultu odlíšiť ešte silnejším motorom, nebudeme proti.

