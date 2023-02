Kým doteraz platí, že registračný poplatok klesal s vekom auta a počtom majiteľov, po novom budú zvýhodnení majitelia nových áut, elektromobilov a hybridov. Výška registračného poplatku naďalej závisí od výkonu motora, novinkou je, že sa násobí koeficientom emisnej normy. Výsledná suma nepoteší najmä tých, čo si chcú kúpiť staršie auto.

Poplatok by sa mal zvyšovať už v apríli tohto roka. Nový spôsob výpočtu „potichučky“ odklepli poslanci ešte počas decembrovej schôdze ako pozmeňujúci návrh zákona. Podľa návrhu tak vodiči áut, ktoré majú staršiu technológiu a teda vyššie emisie, budú platiť za prepis viac. Po novom platí, čím novšie auto, tým máte väčšiu zľavu. Keďže zákon prezidentka vrátila, rokovať by mali o ňom už v najbližších dňoch.

Za Škodu Fabiu zaplatíte viac ako za Audi

Doteraz to v praxi, napríklad s desaťročnou Škodou Fabiou RS, ktorá mala 132 kW, vyzeralo tak, že základná sadzba 700 eur sa vynásobila koeficientom platným pre desať ročné auto - 0,16 a registračný poplatok vyšiel na 112 eur. Od apríla však bude dôležitý súčin výkonu vozidla a ekologického koeficientu vozidla. Základná sadzba 700 eur sa vynásobí koeficientom podľa emisnej normy vozidla. Pri rovnakom vozidle počítame s emisnou normou Euro 5, pri ktorej svieti ekologický koeficient vozidla 0,60. Registračný poplatok sa tak od apríla pri rovnakom modelovom prepočte bude pohybovať vo výške 420 eur, čo je o 308 eur viac.

Najhoršie to budú mať vodiči starších výkonných áut. Registračný poplatok napríklad za Mercedes, ktorý vyrobili v roku 2000, s benzínovým motorom s výkonom 260 kW, je ešte stále vo výške 264 eur. Ak zákon začne od apríla platiť, za rovnaké auto zaplatí majiteľ až 3 120 eur, čo je o 2 856 eur viac.

Prekladateľom zmeny je poslanec Marián Viskupič (SaS). „Zmena spôsobu výpočtu sleduje zavedenie ekologického aspektu pri registrácii vozidiel. Prináša zvýhodnenie novších vozidiel, ktoré majú nižší vplyv na životné prostredie - zaplatia výrazne menej ako doteraz. Zmena sa vôbec nedotkne vozidiel s nižším výkonom do 80kW, bez ohľadu na vek - zaplatia, rovnako ako doteraz, len základný poplatok 33€. Staršie neekologické vozidlá s vysokým výkonom budú platiť viac. Toto je princíp používaný v Európe, ktorý je správny. Musíme však nájsť správnu mieru, preto ešte pracujeme na úpravách sadzieb pre staré výkonné vozidlá“ vysvetlil Viskupič.

Podľa dopravného analytika je hlavný efekt v tom, že niektoré staršie vozidlá majú problém prejsť technickou emisnou kontrolou, čiže je predpoklad, že veľa starých vozidiel pôjde pri ďalších prepisoch do šrotu. „Doteraz sa cena poplatku odvíjala vynásobením tabuľky výkonu krát tabuľky veku vozidla. Po novom to bude násobenie výkonu tej istej tabuľky krát tabuľky ekologickej triedy,“ vysvetlil Jozef Drahovský.

Novinku síce schvaľuje, no vidí aj jeden háčik. „Ak by išlo o prvý poplatok, tak nové poplatky sú veľmi dobrý nápad, pretože pomôžu zamedziť dovozu starých neekologických áut na Slovensko. Ak by sa teda poplatok platil jedenkrát pri prvej registrácii auta, či už od výroby alebo dovozu na Slovensko, nebol by s tým problém. Avšak už ďalšie poplatky za prepisy, ako napríklad v rámci rodiny, v prípade, ak by ten poplatok nebol, čo ale je, tam už vidím problém. Napríklad bez zmeny značiek ho rodičia chcú prepísať na deti, pretože si chcú kúpiť novšie auto, tak vtedy je poplatok demotivujúci. V tom prípade sa dá povedať, že je to len naplnenie štátneho rozpočtu bez motivácie, pretože to auto tu už raz je,“ zdôraznil.

Ešte nič nie je isté. Od kedy by mala novinka vstúpiť do platnosti?

Jeho kolega Ján Bazovský zmenu kritizuje. „Za každú cenu takto zvyšovať registračné poplatky to je skôr nespravodlivosť voči majiteľom starších vozidiel,“ zhodnotil. „Celá táto úprava poplatkov smeruje k zvýhodneniu vozidiel s hybridným či elektrickým pohonom,“ zhodnotil dopravný analytik Ján Bazovský.

Hoci parlament už raz novinku schválil, ešte nie je isté, že vstúpi do platnosti. Prezidentka ho totiž poslancom vrátila a tí budú o prelomení jej veta hlasovať už na aktuálnej schôdzi. „Schválené to bolo v decembri spolu s veľkou dohodou o podpore rozpočtu. Ako súčasť veľkej dohody bolo schválených viacero vecí, napr. aj 10% DPH pre gastro natrvalo. Zákon o dani zo špeciálnej stavby, obsahujúci aj registračné poplatky však pani prezidentka vrátila a je potrebné o ňom opäť rozhodnúť. Rozhodovať sa bude o tom, či sa prelomí veto alebo sa prezidentkine pripomienky prijmú. Je aj možnosť, že sa zákon opätovne neschváli. Ak poslanci veto prelomia, zákon bude od 1. apríla účinný“ priblížil Viskupič.