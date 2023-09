Ak ste boli zvyknutí parkovať pred bytovkou na chodníku, nezabudnite ešte v sobotu preparkovať. Od októbra budete môcť nechať svoje auto iba na mieste, kde to povolia značky alebo tam, kde budú na chodníkoch nakreslené vodorovné čiary. Doteraz bolo takéto parkovanie povolené v prípade, ak ste nechali voľný priestor pre chodcov aspoň 1,5 metra. Tomu je od októbra koniec.

Mestá a obce však majú s chodníkovou novelou problém. Úprava zákona sa podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského výrazne dotkne tých miest, kde sa pri výstavbe počítalo so širšími chodníkmi, na ktorých mohli autá parkovať dvoma kolesami. „Dnes na takýchto miestach nebude parkovanie možné, pokiaľ nebude osadené príslušné dopravné značenie,“ povedal Drahovský.

S parkovaním budú zápasiť aj vodiči v malých mestách, ktoré nebudú mať dosť financií na vybudovanie nového dopravného značenia. „Na takúto zmenu je potrebné pripraviť návrh, zvolať mestské zastupiteľstvo, ktoré túto zmenu zapracuje do rozpočtu. Potrebuje dopravného projektanta na vypracovanie dopravného projektu so všetkými náležitosťami. Následne požiadať cestný správny orgán o schválenie zmeny dopravného značenia. Treba vysúťažiť dodávateľa dopravného značenia. A tiež značenie objednať a zaplatiť, čo je časovo aj finančne náročné,“ vymenoval pre Plus Jeden Deň potrebné úkony odborník.

Napríklad v Bytči sa chodníková novela dotkne najviac majiteľov vozidiel, ktorí parkujú na chodníku pred rodinnými domami. Podľa hovorkyne mesta Adriany Brziakovej ide o štyri až päť úzkych ulíc, na ktorých si ľudia musia zariadiť parkovanie priamo na svojich pozemkoch. Nie sú však jediní. Problémy hlásia aj iné mestá.

V Banskej Bystrici sa chodníková novela dotkne zatiaľ piatich ulíc. „Naše sídliská neboli stavané na taký počet automobilov, s akým sa stretávame v súčasnosti. Tento fakt sa mal pri tvorbe legislatívy vziať do úvahy, no opäť sa potvrdilo, že štát neberie mestá ako rovnocenných partnerov,” konštatoval primátor Ján Nosko a pripomenul, že na vytvorenie nových parkovacích miest chýbajú investície.

Ktoré mestá nechcú ešte rozdávať pokuty

Problémy hlásia aj v Šali. Mestská polícia preto upokojuje obyvateľov, že ich nebude po zavedení chodníkovej novely sankcionovať. Čiže keď po 1. októbri šoféri zaparkujú na chodníku, pokutu nedostanú. „Nemožno očakávať, že začneme vodičov sankcionovať okamžite po zavedení novely. V prvej fáze ich budeme upozorňovať a riešiť priestupky podľa ich nebezpečnosti,“ ozrejmil náčelník mestskej polície Peter Krokavec. Mesto navyše očakáva, že novela sa bude ešte meniť. „Je možné, že zákon ešte bude modifikovaný pre nesúhlas aj iných miest. Zväčšenie parkovacích plôch na úkor zelene mesto nechce. Na nové parkovacie miesta treba financie,“ reagoval Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností na Mestskom úrade v Šali.

Pokuty nebudú rozdávať ani v Bojniciach. Ak v meste zaparkujete od 1. októbra na chodníku, za porušenie vás len upozornia. K pokutám budú pristupovať až neskôr. „V prvých dňoch bude MsP pôsobiť najmä preventívne a vodičov bude upozorňovať na to, že sa dopustili priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ ozrejmila radnica. Bez následkov to bude aj v Žiari nad Hronom. „Minimálne prvý nábehový týždeň to budú len preventívne dopravné aktivity. To znamená, že budeme dávať za stierače upozornenia, že by vodiči nemali na základe zákona parkovať na chodníkoch,“ informovala radnica na webovej stránke.

Na zmenu zákona je pripravené aj naše hlavné mesto. Niektorí vodiči sa však pokutám vyhnú aj v Bratislave. „Očakávame, že prípadov, ktorými sa budeme musieť zaoberať v prvé mesiace, bude tak veľa, že budeme musieť priorizovať tie, pri ktorých dochádza priamo k ohrozeniu života a zdravia ľudí,“ konštatovala hovorkyňa polície Barbora Krajčovičová.

Môžete dostať pokutu aj 150 eur!

78 eur – zaplatíte vtedy, keď vám príde pokuta na miesto trvalého bydliska

52 eur – zaplatíte vtedy, ak vám príde pokuta na miesto trvalého bydliska, no stihnete ju zaplatiť do 15 dní

150 eur – zaplatíte v prípade závažného dopravného priestupku

