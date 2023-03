Kvízy Náročný kvíz plný chytákov: Spoznáte zabudnuté historické logá známych automobiliek?

Foto: Carlogos

Logá automobiliek patria k ich identite. Väčšina z nich sa za posledné roky výraznejšie nemenila, prechádzajú len pomalou evolúciou. Z pohľadu minulého storočia sa však to isté povedať nedá. Viacerí výrobcovia svoje poznávacie znaky menili radikálne, iné už, spolu so samotnou firmou, upadajú do zabudnutia. Dokážete ich ešte stále identifikovať?