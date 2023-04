Motorov je v automobilovom sete neúrekom, ale len malá skupina z nich je natoľko špeciálna ako atmosférická V12 od Ferrari. A ak tento 6,3-litrový motor navyše nesie typové označenie Tipo 140 DA, verte že oňho bude záujem. Tento názor ostatne dokazuje aj fakt, že niekto zaňho na aukcii zaplatil v prepočte 204 000 eur. Ak by sme to chceli porovnať s nejakým autom, ideálnym adeptom je napríklad aj Porsche 911 Carrera 4 GTS, ktoré sa pohybuje okolo cenovky motora.

V12 od Ferrari Zdroj: RM Sotheby's

Zdá sa vám to veľa? Nuž, podľa odhadov expertov z RM Sotheby´s (aukčný dom) je táto hodnota hlboko pod cenou, pretože predpokladali, že motor by sa mohol predať až za 425 000 eur. Ak sa pýtate, prečo je táto pohonná jednotka taká vzácna a drahá, máme pre vás jednoduché vysvetlenie. Bolo to prvýkrát, čo sa jeden z týchto motorov predával ako nový a v kompletnej zostave, keďže nebol nikdy namontovaný v aute. Áno, stále je v pôvodnej krabici. Disponuje všetkými rozvodmi aj alternátorom, chýba už len výfukový systém a samozrejme Ferrari FXX.

Mohlo by vás zaujímať: