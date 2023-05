Hyundai i20 je známy svojim atraktívnym dizajnom a verzia pre tento rok preto nevyčnieva z radu (obrazne povedané). Na modeli môžete vidieť nový dizajn prednej časti, na ktorej sa týči väčšia mriežka chladiča a tenšie LED svetlomety. Ponuku prispôsobení rozšírili aj nové farby a dizajn kolies, takže si ho potenciálny zákazníci môžu "namodelovať" podľa svojich predstáv.

Modernizovaný Hyundai i20 2023. Zdroj: Hyundai

Interiér modelu je vybavený 10,25-palcovou dotykovou obrazovkou, ktorá umožňuje lepšiu interakciu s informačným a zábavným systémom. Ten zahŕňa bezdrôtové pripojenie Apple CarPlay a Android Auto, ktoré by malo uľahčiť synchronizáciu mobilného telefónu a prístup k takým funkciám, ako je napríklad navigácia a hudba. Ale tam to nekončí. Nadšenci hudby, pozor! Do modernizovanej i20 si našiel svoju cestu aj prémiový audio systém Bose, ktorý sa skladá z 8 reproduktorov a vstavaného subwoofera, takže si môžete na palube auta užiť aj kvalitný zvukový zážitok. Tomu by mohlo dopomôcť aj viacfarebné ambientné podsvietenie (ale stroboskopy nečakajte).

Súčasťou štandardnej výbavy je teraz viac bezpečnostných prvkov Hyundai Smart Sense. Asistent na predchádzanie zrážkam (FCA) s detekciou chodcov a po novom aj cyklistov pomáha vyhnúť sa potenciálnym nehodám s prekážkami vpredu. Asistent sledovania jazdného pruhu (LFA) zabezpečuje, že vozidlo sa drží v aktuálnom jazdnom pruhu. Za príplatok je tu systém Rear Cross-traffic Collision Assist (RCCA), ktorý aktivuje brzdy pri cúvaní z parkovacieho miesta, ak sa zistí riziko kolízie s vozidlami prichádzajúcimi zozadu a zboku.

Modernizovaný Hyundai i20 2023. Zdroj: Hyundai

Asistent vyhýbania sa zrážke v mŕtvom uhle (BCA) využíva vizuálne upozornenia, ktoré sa objavia na vonkajších spätných zrkadlách, ak je detekované iné vozidlo. V prípade potreby sa aktivuje BCA, aby sa predišlo kolízii alebo sa znížil jej dopad. Navigačný inteligentný tempomat (NSCC) využíva navigačný systém vozidla na predvídanie zákrut alebo roviniek na diaľnici a upravuje rýchlosť pre bezpečnejšiu jazdu.

Čo sa týka motorizácií, pod kapotou môže byť umiestnený 48-voltový mild hybridný pohon spojený s motorom 1.0 T-GDi, ktorý disponuje výkonom 73 kW (100 k) alebo 88 kW (120 k). 48-voltový mild hybridný systém prispieva k zníženiu spotreby paliva a emisií uhlíka tak, ako by sa na takéto malé mestské autíčko patrilo. Pre tých pohodlných je k dispozícii 7-stupňová dvojspojková prevodovka, a ak nie ste taký náročný, postačí vám zrejme aj 6-stupňová manuálna prevodovka.

Modernizovaný Hyundai i20 2023. Zdroj: Hyundai

Hoci konkrétna cenovka ešte nie je verejnosti známa, môžeme očakávať, že základná verzia bude stáť približne podobné peniaze ako súčasný model, zatiaľ čo varianty s vyššou výbavou sumovo trošku porastú, ale zrejme nie tak výrazne. V slovenských predajniach by sa malo auto objaviť už túto jeseň.

