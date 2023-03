Batériový biznis a s ním spojený trend elektromobility zažíva prvé problémy, na ktoré už zareagovali aj ceny surovín potrebných na ich výrobu. Ako uvádza magazín TREND, ceny kľúčového uhličitanu lítneho v minulom roku síce zaznamenali niekoľkonásobný rast a stihli sa už takmer dotknúť úrovne 600-tisíc čínskych juanov za tonu, čo je približne 80-tisíc eur.

Nedávno však narazili na svoj strop a korekcia cien tejto suroviny je rovnako výrazná ako jej nedávny rast. Všetko zároveň naznačuje tomu, že za prepadom cien lítia je hneď niekoľko dôvodov.

„Sachsi“ to hovorili

Hoci ešte začiatkom vlaňajšieho septembra TREND informoval o najnovších rekordných úrovniach, ktoré ceny lítia dosiahli, odkazoval aj na vtedajšie prognózy analytikov investičnej banky Goldman Sachs, ktorí naznačovali ich skorý prepad.

O zhruba polrok neskôr je zrejmé, že lítium sa dostáva pod tlak, pod ktorým môže zotrvať pomerne dlho, pričom sa mu už ani nemusí podariť vrátiť na jeho niekdajšie cenové rekordy. Hoci má na trhoch stále svoj potenciál a fanúšikov, argumentov na pokles cien pribúda. Ceny uhličitanu lítia klesli za ostatné dva mesiace už o viac ako 39 percent po tom, čo dopyt po kľúčovej zložke batérií pre elektrické vozidlá klesol spolu s predajom elektrických vozidiel.

Ako sa totiž trh s elektrickými autami rozmáhal, rastúci dopyt zo strany výrobcov batérií a elektrických vozidiel poslal cenu kovu na neuveriteľnú rely. Neustále zmenšovanie ponuky suroviny, horší prístup k novým náleziskám a rozkúskovanie si tých existujúcich najväčšími ťažiarskymi alebo automobilovými spoločnosťami viedlo k ošiaľu, ktorý v novembri minulého roka zvýšil hodnotu suroviny približne desaťnásobne.

Dnes je však situácia a vývoj iný a čoraz viac analytikov, podobne ako tí z Goldman Sachs, očakáva, že cena lítia bude tento rok aj naďalej klesať. Momentálny prebytok ponuky narazil na spomaľovanie predaja elektromobilov najmä na najväčšom automobilovom trhu v Číne. Tamojšia vláda tam totiž obmedzila dotácie a stimuly na kúpu elektrického vozidla.

Analytici maklérskej spoločnosti China Securities Co. odhadli, že od roku 2023 do roku 2025 by mohol byť ročný prebytok lítia 18-tisíc ton, pričom ceny by mohli v tomto roku klesnúť na 300-tisíc yuanov a dokonca až na 200-tisíc juanov za tonu v roku 2024, čo je zhruba 41- až 34-tisíc eur.

Tomuto scenáru nasvedčujú aj najnovšie dáta čínskej asociácie China Passenger Car Association (CPCA), podľa ktorej predaj elektrických a hybridných osobných automobilov v najľudnatejšej krajine v januári klesol medzimesačne už o 45 percent.

Čína si robí poriadok

Súčasný výrazný prepad cien lítia však nemôže byť len odzrkadlením slabších predajov elekrických áut naprieč najväčšími svetovými trhmi, hoci rekordné ceny suroviny a jej nedostatok robili vrásky všetkým automobilkám, ktoré prešli na trend elektromobility.

Extrémne drahá surovina totiž násobne predražovala výrobu batérií a tým znižovala ziskovú maržu výrobcov. Ak by tento stav bol trvalý, elektrické vozidlá by sa zrejme nikdy nemohli cenovo dorovnať klasickým autám so spaľovacími motormi.

Na druhej strane výrazne nižší predaj elektromobilov je pre automobilky horšou správou než drahé lítium, keďže lídri trhu investovali do elektromobility, vývoja áut a nových technológií či prestavby fabrík desiatky miliárd eur a dolárov. Neúspech elektromobility si nemôžu dovoliť. Ak by však pokles cien kľúčových surovín bol trvalý, mohol by priniesť aj pozitíva napríklad v podobe výraznejšieho zlacnenia elektrických áut, čo by opätovne podporilo ich predaj.

Pri súčasnej veľkosti automobilového trhu a obmedzených kapacitách ťažby lítia v prírode však pôjde aj naďalej o cennú komoditu a prepad na niekdajšie hodnoty je už zrejme nereálny. Je to ako keby sa zrazu začalo používať zlato v objeme niekoľkých gramov do všetkých nových spotrebičov a dúfalo sa, že sa jeho cena nezmení.

Nateraz však cenotvorbou na trhu s lítiom a trh s elektromobilmi držia v rukách aj iné faktory. Takmer dvojročný nárast cien lítia napríklad prilákal aj ľudí túžiacich po rýchlom zisku z nelegálnej ťažby lítia a dokonca vytvoril čierny trh s týmto kovom.

Prejavilo sa to obzvlášť v Číne, kde proti tomuto trendu musela zasiahnuť aj samotná vláda. Peking vytvoril proti nezákonnej ťažobnej činnosti tím, ktorý začal prešetrovať lokálne ťažobné spoločnosti v južných provinciách Číny, ktoré sú bohaté na lítium. Po vyhlásení vlády, v ktorom sa zaviazala zakročiť proti nezákonnej ťažbe a obchodovaniu so vzácnymi surovinami, museli viaceré bane na spracovanie lítia v juhočínskom meste I-čchun prerušiť prevádzku.

Pre Čínu ide o kľúčovú lokalitu, ktorá je lítiovým centrom krajiny. V roku 2021 mesto vyprodukovalo 120-tisíc ton uhličitanu lítneho, čo predstavuje približne štvrtinu čínskej produkcie lítia. Svoje závody na jeho spracovanie tu majú aj hlavní hráči ako banská firma Ganfeng Lithium Group Co. či priamo najväčší výrobca batérií na svete Contemporary Amperex Technology (CATL) alebo výrobca elektromobilov BYD.

Ceny sa stabilizujú

Prím v ďalšom období bude hrať dopyt po elektromobiloch. Ten je pre celkový trh kľúčový a podstatnejší ako želania automobiliek či obchodníkov s lítiom. Podľa prepočtu dát Čínskej automobilovej asociácie sa za ostatný rok v krajine vyrobilo takmer sedem a pol milióna elektrických vozidiel a predalo len o zhruba 200-tisíc kusov menej.

To je síce pôsobivá štatistika, napriek tomu obrat začína byť zrejmý aj na tomto trhu, keď sa v januári tohto roka po dlhšom období predalo výrazne menej elektrických vozidiel. Dopyt po nich v Číne prudko spomalil pred plánovaným zastavením dotácií Pekingu pre tento priemysel v hodnote 87 miliárd dolárov.

Navyše analytici avizujú, že ďalší prepad v dopyte môžu priniesť ešte vyššie požiadavky na zľavy cien elektrických áut, keďže trh bude očakávať pre nižšie ceny hlavnej suroviny aj pokles cien elektromobilov.

Podľa analytikov je však situácia stále v norme a je pozitívne, že ceny lítia sa v istom momente vrátia bližšie k zemi a stabilizujú do ďalších rokov. Potvrdzuje to aj rozdiel medzi dopytom a ponukou. Globálny trhový deficit lítia sa totiž tento rok zmenšil na približne 20- až 30-tisíc ton oproti 76-tisíc tonám v roku 2022.

Bodku tejto dileme dáva aj Goldman Sachs, ktorá ako prvá odkazovala na skorý pokles cien lítia, keď ešte vytrvalo rástli. Tie by podľa investičnej skupiny a banky mali v nasledujúcich dvanástich mesiacoch klesnúť na asi 34-tisíc dolárov za tonu, čiže o zhruba 20-tisíc dolárov oproti súčasným hodnotám.

Do roku 2025 Goldman Sachs očakáva, že ponuka lítia ešte porastie v priemere o 34 percent ročne v porovnaní s ročným tempom rastu dopytu na úrovni 25 percent.

Tento článok pre vás pripravil Radovan Žuffa z magazínu TREND.

