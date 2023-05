Aj keď by väčšina z nás asi bola najradšej, aby niekto vymyslel systém, ktorý takzvaného lepiča nejako potrestá, faktom je, že táto technológia je skôr určená pre tých, ktorý majú z takýchto vodičov a vyhrotených situácií stres.

Ide o kombinovanú technológiu, ktorá využíva biosenzory, kamery a technológiu rozpoznávania tváre vodiča. Potom systém s umelou inteligenciou analyzuje pohyb jednotlivého vozidla počas jazdy ako aj všetkých ostatných vozidiel v okolí a „študuje“ správanie vodiča v konkrétnych situáciách. Cieľom systému je zistiť emocionálne reakcie vodiča na určité jazdné situácie. Dokáže rozpoznať rozrušenie vodiča v momente, keď sa mu tlačí za zadkom iné vozidlo, ako aj emócie, ako je frustrácia vodiča.

Subaru Crosstrek. Zdroj: Subaru

Systém reaguje na emočný stres a umelá inteligencia zbiera informácie do databázy. Technológia je určená na implementáciu do budúcej generácie Subaru Crosstrek a funguje tak, že systém dokáže určiť, že sa zozadu blíži rýchlejšie vozidlo a že je zvýšené riziko kolízie. Potom by sa aktivoval zvukový varovný signál alebo obrázok na multimediálnej obrazovke, aby informoval vodiča o situácii a navrhol opatrenia, ktoré treba vykonať. Ak vodič jazdí príliš pomaly, systém mu môže povedať, aby zrýchlil, a tiež by mohol odsledovať, či je voľný jazdný pruh vedľa neho a odporučiť zmenu.

Systém by mohol dokonca navrhnúť zastavenie na kraj cesty, aby rýchlejšie vozidlo prešlo bez "ujmy". Systém by taktiež mohol s vodičom kedykoľvek komunikovať, opýtať sa ho na jeho emocionálny stav a navrhnúť menej stresujúce trasy, čo môže byť fajn v prípade menej skúseného vodiča. Rovnako by mohol varovať vodiča, keď bude na ceste s vyššou priemernou rýchlosťou a poradiť mu primeranú rýchlosť, aj kedy treba zmeniť jazdný pruh a kedy spomaliť alebo zrýchliť. Cieľom je pomôcť vodičovi byť lepším a bezpečnejším za volantom pre väčšiu bezpečnosť premávky. Po každej jazde systém poskytne vodičovi celkový pohľad na údaje zhromaždené z kamier v kabíne a okolo vozidla a upozorní ho na kritické momenty s odporúčaniami..

