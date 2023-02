Klasickí výrobcovia superáut sú síce vyňatí z ohlásených zákazov predaja nových vozidiel na fosílne palivá v Európe, no je pravdepodobné, že aj oni začnú niekedy do svojich rýchlych áut montovať elektromotory.

Lamborghini ako jeden z najvýraznejších predstaviteľov tejto skupiny už testuje svoj pripravovaný elektrifikovaný model. Podľa toho, čo je zatiaľ známe, pôjde o nástupcu Aventadoru, s motorom V12, ktorý bude pracovať s hybridným systémom, ktorý by mu umožňoval jazdiť po meste len na elektrinu. Nedávno sa pred ich zariadením podarilo odfotografovať prototyp takéhoto vozidla s hrubou vrstvou kamufláže, ktorá odhaľuje len tvar zadného výfuku a brzdových svetiel spolu so všeobecne rozpoznateľnými obrysmi vozidla.

Lamborghini plánuje tento model vybaviť malou hybridnou batériou, no na krátke mestské výlety by to malo stačiť. Lenže – výrazný zvuk Lamborghini by potom ľuďom chýbal a Taliani sa ho nechcú vzdať. Preto podali patent na Európsky patentový úrad EUIPO, ktorým chcú chrániť svoje ozvučenie, ktoré by mal budúci hybrid V12 umelo produkovať pri pomalom a výlučne elektrickom pohybe. Vďaka CarBuzz sa zvuky dostali na verejnosť a vy si ich môžete vypočuť vo videu nižšie. Zdá sa, že ide o tri samostatné zvuky, možno vyhradené pre tri rôzne jazdné režimy – pomalá jazda konštantnou rýchlosťou, zrýchľovanie, kým nenaštartuje spaľovací motor, a spiatočka.

Zvuky sú spojením príjemných hudobných harmónií so zvukmi áut Lamborghini a ich účelom je upozorniť chodcov, že sa k nim blíži tiché vozidlo (čo je zákonná povinnosť výrobcov elektromobilov). Autori zvukov však museli myslieť na to, že Lamborghini musí vyčnievať z radu ako vzhľadovo, tak aj zvukovo. Čo poviete, ako vám tieto zvuky znejú? Nepripomína vám to zapínanie konzoly Playstation?

