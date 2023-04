Carlo Bugatti, otec Ettore Bugattiho, raz povedal: „Najčistejším dokonalým tvarom prírody je vajce." Tieto slová inšpirovali ďalší vývoj partnerstva medzi Bugatti a Asprey, ktoré sa začalo začiatkom roku 2022 a umožnilo luxusným značkám pracovať vo fyzickej aj digitálnej sfére. Kolekcia vajíčok Asprey Bugatti bude vyrobená v dvoch verziách - ako fyzické objekty aj ako generatívne umelecké diela NFT. Pôjde o vôbec prvú kolekciu dvoch luxusných značiek, ktoré využívajú techniku ​​zapisovania digitálneho obsahu do bitcoinovej databázy, čím sa zabezpečí, že umelecké dielo bude existovať neustále.

Royale Edition z Asprey Bugatti Egg Collection odráža nielen Carlove úvahy, ale aj Bugattiho výraznú mriežku chladiča, ktorú navrhol Ettore na počesť otcovej lásky k plynulým zakriveným tvarom, ako je vajce. Vaječná škrupina z edície Royale, vyrobená z uhlíkových vlákien a zložito spracovaná do dokonalého tvaru vajíčka počas dlhého a zložitého procesu, je úplne bez disproporcií alebo nedokonalostí. Je zapuzdrená v mriežke z diamantovej väzby zo striebra, jemne naklonená nadol k zakrivenej základni, ktorá zobrazuje pohyb a odráža dedičstvo Asprey v šperkoch, ako aj zdobené návrhy nábytku Carla Bugattiho a secesie, čo sú éry významné pre obe značky.

Lamborghini alebo vajce? Bugatti v tom má jasno, vyrobili vaječnú škrupinu z uhlíkových vlákien. Zdroj: Bugatti

Samotný povrch vajíčka zobrazuje motív „tancujúceho slona“, ktorý bol do dokonalých detailov vytvorený z jednej z originálnych sôch Rembrandta Bugattiho. Práve toto umelecké dielo zdobilo kapotu Bugatti Type 41 Royale, známeho ako najluxusnejšie auto, aké bolo kedy vytvorené. S cieľom znovu vytvoriť sochu do dokonalých detailov, Asprey Studio cestovalo do domu Bugatti vo Francúzsku, aby pomocou 3D technológie presne naskenovalo maskota kapoty jedného z mála zostávajúcich áut Type 41 Royale. Socha bola potom do najmenších detailov znovu vytvorená odbornými "striebornými kováčmi" Asprey.

Zložitá mriežka a škrupina z uhlíkových vlákien sa otvárajú sklopnými diamantovými dvierkami a odhaľujú scénu Chateau Saint Jean – ikonický domov Bugatti v Molsheime – pred ktorým je štylizované Bugatti Type 41 Royale Esders zo striebra, ktoré možno odnímať ( na želanie majiteľa). Ali Walker, hlavný kreatívny riaditeľ v Asprey Studio, povedal: „Sme hrdí na to, že môžeme predstaviť kolekciu vajíčok Asprey Bugatti Egg, nielen že posúva hranice na úrovni produkcie, ale aj generatívne umenie kódované naším strategickým partnerom a odborníkmi na bitcoiny Metagood pomocou rovnica tvaru vajíčka skutočnej sochy ako NFT v Bitcoine je novou formou vyjadrenia a samotného umenia. NFT a socha sú touto rovnicou prepojené."

Lamborghini alebo vajce? Bugatti v tom má jasno, vyrobili vaječnú škrupinu z uhlíkových vlákien. Zdroj: Bugatti

Wiebke Ståhl, výkonný riaditeľ Bugatti International, povedal: „Ettore Bugatti veril v estetické inžinierstvo, ktoré vytvára umenie z každého komponentu svojich vozidiel. Videl svet očami umelca a inšpiroval sa prácou svojej tvorivej rodiny. Tieto hodnoty si v Bugatti zachovávame dodnes, pričom úzko spolupracujeme s našimi partnermi, ako je Asprey, na vytvorení umeleckého objektu podľa vízie nášho zakladateľa. Vytvorenie kolekcie vajíčok Asprey Bugatti je úžasnou poctou našej histórii a výtvorom Ettoreho, navrhnuté s priekopníckym duchom a pozornosťou k detailom, ktoré viedli k tomu, že sa jeho značka stala uznávanou po celom svete."

Mohlo by vás zaujímať: