Cieľom Polestaru je tento rok predať 50-tisíc áut a do roku 2025 zvýšiť tento objem na 290-tisíc kusov.

V pripravovanom závode Volvo Cars pri Košiciach by mohol byť vyrábaný aj elektrický model značky Polestar, informuje magazín TREND. Ide o dcérsku značku švédsko-čínskej automobilovej skupiny Volvo-Geely, ktorá od začiatku vyvíja luxusné modely elektrických sedanov a SUV.

Naznačujú tomu viaceré najnovšie indície a časové plány samotnej automobilky.

Ako nedávno tiež uviedol samotný šéf Polestaru, značka už hľadá lokalitu pre produkciu prvého v Európe vyrábaného modelu 7. Kým sa tak stane, bude to trvať ešte najmenej päť rokov, tvrdí generálny riaditeľ Polestaru Thomas Ingenlath. To hrá do karát práve Slovensku a pripravovanému závodu Volvo.

Čínsky štart

Z Polestaru sa dnes stáva seriózna značka, ktorá už má na trhu rýchlo sa rozrastajúcej elektromobility čo povedať. Niekdajší ambiciózny startup získala pod svoje krídla švédska skupina Volvo a jej hlavný čínsky partner Zhejiang Geely Holding.

Pre Polestar to bol kľúčový moment a riešenie, ako neskončiť na okraji trhu bez ďalšej sériovej výroby. V súčasnosti sa model 2 tejto značky produkuje v Číne a má tak na najväčšom automobilovom trhu dobré zázemie pre globálny rozbeh.

S ďalším rozvojom vlastného modelového portfólia sa však bude musieť Polestar postupne dostať aj do Európy, ktorá sa čoraz viac zameriava na elektrickú dopravu v najbližších dekádach.

Aj preto bude podľa T. Ingenlatha dôležité prísť v určitom čase práve do Európy. „Mohlo by to byť v čase, keď začneme vyrábať Polestar 7,“ uviedol generálny riaditeľ značky pre Automotive News Europe.

Polestar totiž nemá trvalé vlastné fabriky a musí si kvôli pripravovaným modelom hľadať voľný priestor na výrobu v už existujúcich továrňach. Dá sa teda očakávať, že to bude aj prípad európskej produkcie, ktorá bude zbiehať súbežne v jednom závode spolu so značkou Volvo. A tento scenár by mohol byť najpravdepodobnejší aj z hľadiska načasovania o päť rokov v pripravovanom závode Volvo pri Košiciach.

O podobnej synergii Polestar totiž rokuje aj pre pripravované SUV Polestar 3. To by sa malo vyrábať v americkom závode Volvo v blízkosti Charlestonu v Južnej Karolíne, ako aj v Chengdu v Číne.

Crossover v štýle kupé Polestar 4 sa bude vyrábať v továrni Geely v zálive Hangzhou v Číne, zatiaľ čo štvordverové GT Polestar 5 a plne elektrický roadster Polestar 6 sa budú vyrábať v závode v čínskom Chongqingu, dodáva portál Automotive News Europe.

(Ne)slovenská „sedmička“

Slovenský scenár však samotný šéf značky zatiaľ nenaznačil. Na otázku, kde sa podľa neho výroba Polestar 7 najlepšie hodí do európskej siete Volvo, ktorá zahŕňa závody vo Švédsku, Belgicku a od roku 2026 aj na Slovensku, T. Ingenlath uviedol, že konečné rozhodnutie bude na samotnom Volve.

TREND sa tiež nedávno zhováral so zdrojom, ktorý má k značke Polestar blízko a ten naznačil, že výroba na Slovensku by mohla byť zrejme reálna. Spoločnosti Polestar ani Volvo však zatiaľ neposkytli bližšie podrobnosti o modeli 7, ale jeho príchod je v súlade s plánom automobilky.

Polestar 4 bude uvedený na trh budúci rok a v roku 2024 bude nasledovať Polestar 5, zatiaľ čo Polestar 6 je naplánovaný na rok 2026, vyplýva z dát spoločnosti. Fakt, že pôjde o prémiové a luxusné elektromobily, naznačujú podľa portálu aj predbežné cenovky.

Tie začínajú na 60-tisíc dolároch v prípade modelu 4 a končia až pri 200-tisíc dolároch pri modeli 6. Cieľom Polestaru je tento rok celosvetovo predať 50-tisíc áut a do roku 2025 zvýšiť tento objem na 290-tisíc kusov.

