Europarlament definitívne schválil zákaz predaja nových áut so spaľovacím motorom s úmyslom dostať ich z ciest do polovice storočia. Otázkou bude, či Slovensko je pripravené na takúto radikálnu zmenu a či nám nehrozí, že ľudia namiesto nových vozidiel budú jazdiť na starých...

Ak sa prestanú autá so spaľovacím motorom predávať úplne, veľké zmeny čakajú aj naše štyri automobilky, ktoré zamestnávajú tisíce ľudí. Iba v roku 2022 vyrobili približne jeden milión vozidiel, vďaka čomu je Slovensko svetovým lídrom v tejto oblasti.

„Slovensko je aktuálne nadštandardne vybavené na produkovanie automobilov so spaľovacím motorom. Bude v rukách štátu, aby sme infraštruktúru dokázali v dostatočnom termíne a dostatočnom tempe zmeniť na infraštruktúru pre plne elektrické vozidlá a to tak, aby sme ako krajina boli konkurencieschopní v súťaži o získanie investícií a nových projektov zameraných na výrobu elektrických vozidiel, ktoré budú čoskoro dominantnou skupinou automobilov vyrábaných v Európe,” tvrdí generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku Viktor Marušák.

Práve v tomto období sa v centrálach veľkých koncernov tvorí mapa budúceho rozloženia výrobných kapacít pre elektrické vozidlá v Európe a Slovensko musí do tohto výberu vstupovať ako perspektívny partner. „Ak sa nám to nepodarí, musíme sa pripraviť na pokles výroby automobilov, čo sa, samozrejme, premietne do životnej úrovne krajiny,” hovorí Viktor Marušák. Automobilky sa však podľa jeho slov dokážu na tento prechod prispôsobiť.

Jednou z nich je aj Kia Slovakia. „ Investície do ekologických riešení sú súčasťou globálnej stratégie značky Kia s názvom Plán S, ktorú značka zverejnila v roku 2021. Do roku 2035 plánujeme úplnú elektrifikáciu svojho modelového radu v rámci Európy do roku 2035,” vysvetlil hovorca Tomáš Potoček.

Hoci automobilky podnikajú už v týchto dňoch prvé kroky na prechod vo výrobe, podľa Marušáka je dôležitý aj postoj štátu. „Bude dôležité, aby sme automobilky na tejto ceste nebrzdili a neodkláňali ich zdroje, či už finančné, vývojové alebo testovacie, na zmenu starého druhu pohonu. Možno to pre laika znie nelogicky, ale v súčasnej podobe bude mať táto naoko ekologická norma negatívny vplyv na prechod k bezemisnej mobilite a tento proces spomalí. Aké to bude mať dosahy, ukáže až prax,” hovorí Viktor Marušák, podľa ktorého patrí Slovensko medzi niekoľko málo krajín v Európskej únii, ktoré nepodporujú kúpu bezimisného alebo nízkoemisného vozidla. „Ak sa prístup vlády v tomto smere nezmení, bude podiel ,zelených' vozidiel v registráciách narastať len veľmi pomaly. Ojazdené autá už teraz tvoria viac ako 40 percent všetkých nových registrácií a dá sa predpokladať navyšovanie tohto podielu, teda starnutie vozového parku,” zdôrazňuje Viktor Marušák.

Hrozí krach čerpačiek?

Kroky, ktoré podnikol Európsky parlament na zmiernenie negatívneho vplyvu spaľovacích motorov na životné prostredie, sú síce nevyhnutné, faktom však zostáva, že nie všetky krajiny Únie si ich môžu dovoliť. Zatiaľ čo čerpacie stanice môžete postaviť prakticky kdekoľvek, s nabíjacími stanicami to bude o čosi náročnejšie.

Na tento problém poukázal aj dopravný analytik Ján Bazovský. „Problém je v tom, že naliať pohonné látky si môže do auta každý majiteľ vozidla kdekoľvek, či už v dome, alebo aj na chate v záhrade. Ale doplniť elektrickú energiu si môže len na dobíjacích staniciach,” hovorí dopravný analytik. „Dnes vieme postaviť benzínové čerpacie stanice kdekoľvek, dokonca aj vo vysokohorských prostrediach. S nabíjacími stanicami to bude náročnejšie, keďže majú veľký odber. Slovensko zatiaľ nemá vyriešený systém dobíjania alebo rozvodov na dobíjanie. 12 rokov je však dlhý čas a dovtedy sa môže všetko zmeniť,” vysvetľuje Ján Bazovský.

Podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu bolo začiatkom roka 2023 na Slovensku k dispozícii 1 483 verejných nabíjacích bodov celkovo v 629 lokalitách. Medziročne sa tak počet verejných nabíjacích bodov zvýšil o 45 percent a počet lokalít o 46 percent, pričom najviac ich je práve v Bratislavskom kraji. Vo výstavbe nabíjacích staníc však bude musieť Slovensko výrazne pridať.

Efekt Havany

Ak by sme si nevybudovali dostatočnú infraštruktúru, podľa odborníkov by nám hrozil tzv. efekt „Havany”. Znamená to, že ľudia by namiesto kúpy nového elektromobilu uprednostnili kúpu staršieho ojazdeného auta so spaľovacím motorom a s vyššími emisiami, pretože si nový elektromobil jednoducho nebudú môcť dovoliť. Kritika sa ozýva aj priamo z europarlamentu „Vďaka tomuto rozhodnutiu sa havanský efekt stáva omnoho reálnejším. Po roku 2035 môžu byť európske ulice plné veteránov. Nové autá nebudú k dispozícii alebo budú pre ľudí príliš drahé,“ opisuje možný scenár konzervatívny europoslanec Jens Gieseke, ktorý budúcu situáciu prirovnáva ku Kube, kde sú nové autá pre obyvateľstvo pre vysoké ceny nedostupné. Ľudia tam preto doteraz jazdia na starých autách hoci aj z polovice 20. storočia.

