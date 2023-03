Kia predstavila SUV, ktoré sa stane jej novou vlajkovou loďou. Model EV9 sa spolieha výsostne na elektrický pohon, stojí na platforme E-GMP, ktorej akumulátor pracuje s napätím 800 V. Totožnú techniku využívajú napríklad koncernoví súrodenci Ioniq 5 či Ioniq 6. Auto Bild píše o dojazde medzi 400 až 500 km, no britský Autocar uvádza predpokladaný akčný rádius až 540 km.

Podľa informácií Auto Bildu by sa základná cena EV9 mohla pohybovať na úrovni 50 000 eur, Autocar ju však vidí skôr o 10 000 eur vyššie. Očakáva sa, že plne vybavené vozidlo by mohlo niesť cenovku tesne pod hranicou 90 000 eur. O cenách sa dozvieme viac v priebehu tohto roka, technické detaily by sme zasa mali spoznať koncom mesiaca.

Nateraz je jasné, že Kia EV9 posúva kórejskú automobilku na novú úroveň z hľadiska dizajnu exteriéru, ale najmä interiéru. Ten je spracovaný tak, že pri jeho výrobe netrpelo žiadne zviera, ulahodí teda i nárokom vegánov. Priehrštia vnútorného priestoru sú zaručené, no v ktorom inom rodinnom SUV viete sedadlá druhého radu otočiť proti smeru jazdy tak, aby pasažieri vzadu medzi sebou mohli komfortne komunikovať?

Kia EV9 bude pripravená odviezť štyri deti v detských sedačkách uchytených za pomoci systému Isofix, pričom aj v treťom rade sedadiel im poslúžia odkladacie priestory na nápoje, USB nabíjacie porty, výduchy klimatizácie či lampičky na čítanie. Viaczónovú klimatizáciu budú pre zadnú časť kabíny ovládať pasažieri v druhom rade sedadiel.

Najväčšou novinkou v rámci kokpitu je umiestnenie radiacej páky, ktorá sa presťahovala na stĺpik volantu. Pôsobivé sú aj takmer neviditeľné dotykové tlačidlá zapracované do dekoru palubovky, praktické je zasa ovládanie klimatizácie a hlasitosti pomocou fyzických ovládačov. Stredový tunel ponúka množstvo odkladacích schránok, kabína teda podľa všetkého bude nielen luxusná, ale aj užívateľsky prívetivá.

Kia EV9 už na prvý pohľad budí dojem vyzývateľa tradičných prémiových SUV segmentu D. Z hľadiska dizajnu spĺňa nároky prémiovej kategórie navonok i vnútri, má dostatočne mohutné rozmery a zdá sa, že ponúkne materiály a technológie, ktoré ju zaradia medzi najpokročilejšie automobily súčasnosti. Viac sa o nej dozvieme už čoskoro.

