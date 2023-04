S modelom Torres EVX vstúpil na trh nový dizajnový jazyk spoločnosti. Nápadná je najmä celá predná časť s rozdeleným svetelným pásom po celej šírke masky, no zároveň zvýrazňuje svoje terénne schopnosti vďaka výrazným podbehom kolies. Zadná časť je oproti nemu oveľa konvenčnejšia. Veľkosťou sa model zaraďuje do segmentu D, teda segmentu stredných SUV, aj keď je na hranici možností. Má dĺžku 4 715 mm, šírku 1 890 mm a výšku 1 725 mm. K tomu sa pridáva kufor s objemom 839 litrov.

Vnútri má kabína pomerne čistý a usporiadaný dizajn, všetko sa sústreďuje okolo dvojice 12,3-palcových obrazoviek, ktoré sa nachádzajú nad prístrojovou doskou. Po fyzických tlačidlách nie je takmer žiadna stopa, pretože sa obmedzili na volič prevodovky umiestnený na stredovej konzole. V súčasnosti je Torres EVX k dispozícii iba s jednou mechanickou možnosťou, elektromotorom s výkonom 150 kW (204 k), ktorý poháňa prednú nápravu. O výkon sa stará batéria s kapacitou 73,4 kWh, ktorá mu podľa cyklu WLTP dokáže pridať dojazd 500 kilometrov.

KG Mobility Torres EVX alias nový Ssangyong je prvý elektromobil. Vyzerá, že môže osloviť davy Zdroj: KG Mobility

Ide teda o vrchol ponuky, pretože spaľovacie verzie KG Mobility sa aktuálne musia uspokojiť s motorom 1,5 T-GDI s výkonom 125 kW (170 k), hoci v jeho prospech hovorí voliteľný systém pohonu všetkých kolies. KG Mobility Torres EVX už spustil svoj konfigurátor v Južnej Kórei, kde má vyvolávaciu cenu 49,5 milióna wonov, čo je pri aktuálnom kurze necelých 35 000 eur. To je suma, na ktorú by značka mohla ašpirovať aj v Európe a vzhľadom na jeho segment a výhody by sme ho celkom radi videli na trhu ako jednu z lacnejších alternatív elektromobilov.

