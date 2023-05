Prerušenie ekonomických vzťahov s Čínou je nereálne a snaha o to ohrozí väčšinu nemeckého priemyslu. Uviedol to generálny riaditeľ nemeckého výrobcu luxusných áut Mercedes-Benz Ola Källenius pre nedeľné bulvárne noviny Bild am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Európa sa snaží znížiť svoju závislosť od Číny, keďže blokády a problémy s dodávkami počas pandémie ochorenia COVID-19 a vojna na Ukrajine odhalili krehkosť dodávateľských reťazcov a nebezpečenstvo spoliehania sa na dominantných dodávateľov.

Källenius však povedal, že oddelenie sa od Číny, druhej najväčšej svetovej ekonomiky, je "nemysliteľné pre takmer celý nemecký priemysel". "Veľkí hráči v globálnej ekonomike, Európa, USA a Čína, sú tak úzko prepojení, že zrušenie väzieb s Čínou nemá zmysel," vyhlásil.

Nemecké automobilky závisia od čínskeho automobilového trhu, najväčšieho na svete, a čínske spoločnosti Beijing Automotive Group Co Ltd spolu s Geely patria medzi dvoch hlavných akcionárov Mercedes-Benz.

Čína sa podieľala 18 % na tržbách a 37 % na predaji áut Mercedes-Benz v roku 2022 a podľa Källeniusa sa to ešte zvýši.

"Naše čísla o predaji v Číne rastú a som celkom optimistický, že tento rok porastieme aj my. Počas rokov pandémie mimoriadne šetrili najmä bohatší Číňania," pripomenul. "Táto kúpna sila by nám mala prospieť," dodal.

