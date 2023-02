A značka aj samotné vozidlo sa zapísali do histórie aukcií, pretože hypercar sa stal najdrahším novým modelom predaným na jednom z týchto podujatí. Organizáciu aukcie v Paríži mala na starosti RM Sotheby's. Aukčný dom stanovil cenu medzi 4,2 a 5,5 milióna eur, no toto číslo bolo prekročené po intenzívnom licitovaní medzi zberateľmi prítomnými v miestnosti, tými, ktorí sa pripojili online, a tými, ktorí to urobili cez telefón.

Profilée sa teraz pripája k Divo, Centodieci a La Voiture Noire ako jednorazová verzia Chironu. Zdroj: Bugatti

Bugatti Chiron Profilée sa predalo za 9 792 500 eur, čo je cena bez DPH, takže cenovka sa môže vyšplhať až na 12 miliónov eur. Kupujúci nie je verejne známy a neboli by sme prekvapení, ak by ste chceli zostať aj naďalej v anonymite, pretože konečná suma poputuje na dobročinné účely. Účet za Bugatti Chiron Profilée robí z neho najdrahšie nové auto, aké sa kedy predalo v aukcii. Zaradili ho medzi najhodnotnejšie modely v Molsheime spolu s Bugatti Type 59 Sports z roku 1933, ktoré sa predalo za 10,55 milióna eur, a Bugatti Type 57SC Atlantic z roku 1936, za ktorý v roku 2012 kupec zaplatil sumu viac ako 25 miliónov eur.

Prečo Bugatti Chiron Profilée dosiahlo cenu takmer desať miliónov eur? Rovnako ako predtým Veyron, aj Chiron počas svojho životného cyklu prišiel s niekoľkými špeciálnymi edíciami. Edícia Profilée mala byť jednou z nich, pretože Bugatti plánovalo malú výrobnú sériu. Predbežne sa hovorilo o 500 exemplároch Pur Sport, ale slot nemal byť plne využitý, čím by ho doplnilo pár Profilée. Stalo sa však niečo nečakané - na model nezostalo v slote žiadne miesto. Hoci ľudia z Molsheimu už vedeli, že výrobná séria bude zrušená, vo vývoji pokračovali a auto bolo napokon dokončené do stavu, že získalo homologizáciu pre Európu.

Zadná časť má exkluzívne vyvinutý tvar pre zvýšený prítlak a vylepšené termodynamické riadenie prúdenia vzduchu. Zdroj: Bugatti

Práce na Chiron Profilée sa začali na jeseň roku 2020 po tom, čo Bugatti dostalo požiadavky od zákazníkov, ktorí chceli menej radikálnu interpretáciu Pur Sport. Zbavili ho masívneho zadného krídla a vytvorili oveľa subtílnejší aerodynamický koncept, ktorý udržuje hypercar prilepený k vozovke pri maximálnej rýchlosti 380 km/h. Vpredu má väčšie otvory na prívod vzduchu ako „základný“ Chiron a zväčšenú podkovovitú mriežku chladiča, aby privádzala viac vzduchu do chladičov. Prúdenie vzduchu je ďalej optimalizované prepracovaným rozdeľovačom, ktorý tiež zvyšuje prítlak na prednú nápravu.

Pružiny sú o 10 percent tuhšie ako pri Pur Sport a zadná náprava má o 50 percent viac negatívneho odklonu, čo ponúka lepšiu priľnavosť v zákrutách bez straty jazdného komfortu. Je to zmes najlepších vlastností Pur Sport s krásnym, elegantným dizajnom. V tejto verzii poskytuje 8,0-litrový motor quad-turbo W16 výkon 1 479 koní, čo je menej ako 1 578 koní iných derivátov, ako sú Centodieci alebo Super Sport 300+. So zrýchlením z 0 na 100 km/h za 2,3 sekundy a z 0 na 200 km/h za 5,5 sekundy je Bugatti Chiron Profilée jedným z najrýchlejšie akcelerujúcich sériových áut vôbec. Najvyššia rýchlosť je o 30 km/h vyššia ako v prípade Pur Sport, ktorý dosahuje 350 km/h.

Sedadlá sú zabalené v koži Gris Rafale a Deep Blue so vzorom prešívania air parade. Zdroj: Bugatti

Interiér Profilée je známy majiteľom Chironu, ale bol ďalej vyvinutý v Bugatti's Ateliér v Molsheime. Použité sú vysokokvalitné materiály ako je koža, karbón alebo masívny hliník. Každý komponent bol opracovávaný a zdokonaľovaný ručne celé hodiny. Prvýkrát v akomkoľvek modeli Chiron je na stredovej konzole, okolo palubnej dosky, panelov dverí a obloženia zadnej steny použitý povrch z tkanej kože. Pri tomto procese sa používa presne 2 665 metrov kožených pásikov, z ktorých každý je starostlivo aplikovaný ručne. Model Profilée je vybavený pohodlnými sedadlami s povrchovou úpravou Gris Rafale a Deep Blue kožou so vzorom prešívania, ktorý Bugatti pomenoval ako air parade.