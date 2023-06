Z Dammamu do Turecka

Dammam sa stal vďaka nekonečnej byrokracii našim druhým domovom. Strávili sme tu takmer tri týždne a každý deň riešili iný, nový problém. Najprv sme sa museli zaregistrovať do systému importérov Saudskej Arábie cez nášho agenta a potom sa už len v podstate platilo za všetky možné aj nemožné úkony v prístave. Zápis medzi importérov bol len prvou kvapkou v našom nekonečnom boji s prístavom. Zo začiatku šlo všetko relatívne hladko a motorky sme mali mať do týždňa u seba.

Indodiesel na ceste I Z Dammamu do Turecka Zdroj: Marek Duranský

Po týždni sme však namiesto motoriek dostali telefonát, že sa pri colnej kontrole našla v našom boxe pri motorke aj jedna gola sada na opravovanie, od ktorej neevidujú importný doklad a našu zásielku nám preto nemôžu vydať. Na druhý deň už tento problém síce zrazu neexistoval, prišiel však ďalší, omnoho závažnejší! Zásielka je vystavená na jednu osobu, pričom sú v nej motorky štyri. Podľa saudských zákonov môže importér do roka doviezť iba tri motorové vozidlá, my však máme štyri! Do toho všetkého nám Saudi vyúčtovali ešte aj ďalších 800 eur za nakladanie motoriek do kontajnera v Indii, ktoré sme už zaplatili v Indii.

Skúšali sme bojovať, ale márne. 800 Eur v čudu, ale čert to ber, omnoho horšie je to, že nám naše motorky nemôžu vydať. Čo teraz? Navrhli nám, aby sme cez indickú spoločnosť, ktorá nám zásielku posielala, dali zmeniť jedného odosielateľa na štyroch. Asi by sa to reálne dalo, ale bolo by to zdĺhavé, Indovia s nami nekomunikovali a o tých horibilných poplatkoch ani nevravím. Rozhodli sme sa preto, že do prístavu skočíme bez agenta na vlastnú päsť, pretože sme doteraz všetky úkony iba cez neho a nikam to neviedlo.

Indodiesel na ceste I Z Dammamu do Turecka Zdroj: Marek Duranský

Vyplatilo sa, boli k nám extrémne milí, vedeli po anglicky a vôbec celé klientske centrum vyzeralo lepšie, ako najmodernejšia nemocnica u nás. Nedá sa to ani len porovnať s našimi úradmi. Takže ľady sa pohli a colníci nám navrhli, že zmenia našu registráciu Saudského importéra na "tranzit", keďže sme len turisti, ktorí nemajú v pláne vozidlá v krajne ponechať. Vyzerá to dobre, ale bojíme sa tešiť, nič už nie je isté.

V Dammame sme sa nenudili

V predchádzajúcom článku som spomínal, že sme bývali u Egypťana Ahmeda. Od neho sme sa ale po týždni presťahovali k miestnemu Saudovi Mohamedovi. Bol to neskutočný človek v našom veku, ktorý sa o nás staral ako o vlastné deti. Nechcel od nás žiadne peniaze ani za ubytovanie, ani za jedlo, ktoré nám pravidelne nosil. Do toho všetkého sa stíhal starať o rodinu, stavať druhý dom a chodiť do práce. Veľmi mu za všetko ďakujeme, tak pohostinného, pokorného a milého človeka sme ešte nestretli a asi ani nestretneme.

Indodiesel na ceste I Z Dammamu do Turecka Zdroj: Marek Duranský

Keď sme boli s našim kameramanom Maťom na otočku zaviezť Mustang do Kuvajtu (aby sme neplatili pokutu za dlhé státie v Saudskej Arábii), narazili sme tiež na veľmi milého človeka, ktorý nám navrhol, aby sme parkovali pri jeho práci. Po pár dňoch nám však začal písať, že je to problém a že nám Mustanga odtiahnu, ak poň neprídeme. Ale, je ešte podľa neho jedna možnosť – poslať mu na účet nejaké peniaze... Celkovo, správanie tohto človeka bolo veľmi pochybné... Rozhodli sme sa preto, že ideme znova späť do Kuvajtu a auto preparkujeme k chalanovi, ktorý nás predtým z Kuvajtu zobral stopom do Dammamu.

Stopujeme na hranice od skorého rána, jeden milý muž pri nás zastavil a vraví, že síce nikam nejde, ale nemôže nás nechať stopovať hladných a tak nám kúpil raňajky. Toto sa v arabskom svete deje nonstop, ale my sme vždy z toho hotoví a dojatí. Mustanga sme si z parkovacieho miesta doslova ukradli, aby sme sa s chlapom, ktorý od nás, medzičasom už veľmi agresívne pýta peniaze, nestretli. Všetko vyšlo podľa plánov, auto sme zobrali a preparkovali.

Indodiesel na ceste I Z Dammamu do Turecka Zdroj: Marek Duranský

Jediný problém je, že nám píše Marek z Dammamu: "Chalani, ponáhľajte sa, motorky sú von z prístavu a mieria do bytovej garáže nášho agenta, musíme ich do rána poskladať a odviezť, pretože sa susedia budú sťažovať. A tak Marek s Radžom riešia prepravu motoriek do garáže a my s Maťom stopujeme ako blázni zas raz z Kuvajtu do Dammamu. Našťastie sme všetko stihli a za chalanmi sme prišli ešte pred polnocou...

Indodiesel na ceste opäť ožíva

Motorky sme skladali do deviatej rána, s Maťom je to naša druhá noc, ktorú sme nespali, ale vôbec nám to nevadí. Sme tak nabití energiou z motoriek, že teraz vydržíme bez spánku hoci aj týždeň. Cez deň sme si ale predsa len u Mohameda dali šlofíka, aj tak sa vonku nedá žiť. Je 45 stupňov a slnko je žeravé ako oheň. Večer sa lúčime a je nám ťažko, ako by sme odchádzali od rodiny. Ja osobne neznášam lúčenia, je to veľmi ťažké, snáď Mohameda ešte niekedy uvidím, možno príde na Slovensko a pohostím ho zas ja.

Nocou pokračujeme na sever, dorazili sme 150 kilometrov za mesto, kde si nás pod krídla zobral moderný beduín Bander. V Saudskej Arábii je ťažké vysvetliť niekomu, že nepotrebuješ ubytovanie a že nie si hladný. Skôr to dokážeš vysvetliť starej mame, ale Saudovi nie. A tak máme opäť krásny večer plný jedla a pohostenia, ktoré pokračuje aj ráno, na obed a vlastne až do západu slnka. My už dokážeme jazdiť iba v noci...

Kuvajt

Po dvoch dňoch, resp. nocí sme dorazili do Kuvajtu (ja a Maťo už tretíkrát za sebou...). Cestou sa nič zvláštne neudialo, tankovali sme naftu za 20 centov, čo vlastne ani nie je až tak skvelá cena oproti Iránu. Taktiež sme opäť dostávali jedlo zadarmo a opravovali spojku. V Kuvajte sme mali namierené k Abdulovi, chalanovi, u ktorého máme zaparkovaný náš Mustang. Premýšľali sme, čo s ním a potom nás to napadlo!

Poďme dať jednu motorku do auta a dovezieme si domov všetko naraz. Snažili sme sa ako sa len dalo, ale motorku sme do nášho kabrioletu narvať nedokázali. A tak sa Abdula pýtam, či by nebol problém, ak by som si tu Mustanga na jeho dvore nechal o čosi dlhšie, niekedy sa poň určite vrátim. Abdul vraví: „ Jasné, nie je problém.“ A ja mu na to odpovedám: „Super, tak to sa dakedy teda vrátim.“ Vybavené a my ideme ďalej... Kuvajt je maličký a tak sme ním prefrčali rýchlo.

Indodiesel na ceste I Z Dammamu do Turecka Zdroj: Marek Duranský

Jediný problém boli teploty nad 48 stupňov, to sme už doslova umierali a stále sa skrývali v mešitách. Druhý problém ale vznikol na hraniciach, chýbalo nám povolenie na opustenie golfských krajín, ktorý sa vydáva jedine na letisku. Vôbec sme nevedeli, že niečo také existuje a nechcelo sa nám tri hodiny vracať tým horúcim peklom späť do Kuwait City. Dosť nás to rozhodilo a mali sme nervy. Ale nechceli nás pustiť ani po trojhodinovom vyjednávaní... Skúsili sme to ešte ráno, ale neúspešne. Musíme sa vrátiť na letisko a vybaviť to.

Problém ale je, že akurát začal víkend a my musíme čakať ďalšie dva dni, kým otvoria kanceláriu, ktorá tento zelený papierik vydáva. Čakáme v mešite, pretože vonku by sme zhoreli za živa. Neskôr sa nám prihovoril jeden pán, ktorý zhodou okolností tiež pracuje na hraniciach a dal nám k dispozícii jeho dom, v ktorom sme mohli prespať a prečkať víkend. Hneď v nedeľu ráno, v arabskom svete prvý pracovný deň, sme utekali do kancelárie na letisku, kde nám tento papier vystavili zadarmo na počkanie. Najhoršie na tom celom bolo ale to, že si ho už tentokrát na hraniciach nikto nepýtal...

Irak

Ľudia z Iraku sú pohostinnejší ešte viac ako tí najpohostinnejší z najpohostinnejších a sú aj dosť vtipní. Hneď na hraniciach sa ma jeden pýta, odklial som. Tak sa ho pýtam potom aj ja a on mi odpovedal, že z Izraela a začal sa smiať. Druhý mi zas vravel, že má tri ženy a 12 detí. Rozhovory na hraniciach boli príjemné, horšie však boli „papierovačky“, kontroly a poplatky.

Indodiesel na ceste I Z Dammamu do Turecka Zdroj: Marek Duranský

Zvládli sme to a po piatich hodinách úradovania vstupujeme do Iraku. Ako prvé sme si šli vybaviť sim karty. Bola polnoc a okolo nás sa zhromaždilo asi tak 20 ľudí. Začali sa fotiť, pýtať a všetko nám nosili zadarmo, od džúsikov až po simkarty. Napokon si nás jeden pán ukradol k sebe domov a pohostil obrovskou večerou, aby sme vládali na ceste do Bagdadu.

Bagdad

600 kilometrov od hraníc sme dali na jeden záťah. Išli sme skutočne celú noc, ale aj deň. Ponáhľali sme sa najmä preto, lebo v Bagdade je príjemných 42 stupňov, to je o 6 menej ako dole na juhu... Takže do metropoly Iraku sme prišli totálne vyčerpaní. Už s nami neurobili nič ani tanky, Hummre, či vojaci pred vstupom do mesta na každom kroku. Vôbec žiadny strach ani emócie, už sme sa len tešili, ako si oddýchneme.

Indodiesel na ceste I Z Dammamu do Turecka Zdroj: Marek Duranský

Cez jednu facebookovú skupinu z Iraku sme sa nakontaktovali na Ibrahima, ktorý nám ponúkol strechu nad hlavou. Spať vonku v Bagdade je nemožné, nielen kvôli bezpečnosti, ale najmä kvôli teplu. Ubytovanie tu je extrémne drahé, okolo 80 eur na osobu a noc. Po oddychu mierime taxíkom do centra mesta. Konečne vnímame svet a nestíhame sa diviť, čo všetko okolo seba vidíme. Najmä teda veľa vojakov a vojenskej techniky.

Taxikár nám ale vraví, že tu už skoro žiadny vojaci nie sú a že pred pár rokmi to tu bol omnoho väčší „hardcore“, pričom sa len pousmeje. Ja si zas uvedomujem, že sme 3.600 kilometrov od domu a ten svet je tu totálne iný ako 3.600 kilometrov smerom na západ, napr. v Lisabone. Je to tu naozaj chudobné, rozbité a dokonca tu jazdia tuktuky. Nič to ale nemení na tom, že atmosféra v meste je výborná a ľudia sú veľmi milí. Vážia si nás a vítajú nás v krajine. Doslova sa bijú o to, kto nás na čo pozve. Aj keď veľké mestá nemáme radi a vyhýbame sa im vždy keď môžeme, Bagdad stojí za to a treba ho zažiť.

Cesta za chladom do Kurdistanu

Z Bagdadu mierime na severovýchod do hôr v Kurdistane. Aby sme sa tam dostali, musíme natankovať, to ale v Iraku vôbec nie je jednoduché, ak vlastníte motorku. Je jedno, že je dieslová, na každú benzínku má zákaz vstupu, pretože sa tam s nimi raz za čas vykonávajú teroristické útoky. Takto nám to vysvetľovali... Tankuje sa tak, že zastaneš pred pumpou, zoberieš si bandasku, ktorú natankuješ pri stojane a beháš s ňou hore dole ako blázon, až kým natankuješ plnú nádrž.

Indodiesel na ceste I Z Dammamu do Turecka Zdroj: Marek Duranský

Tankovali sme asi dve hodiny, potom sme už konečne mohli vyraziť do irackého Kurdistanu - cez 50 Check-pointov, pričom na každom vždy stojíme v priemere 10 minút a nikto nám nerozumie. Je to dosť zdĺhavé, ale chápeme - robia si svoju prácu a tak slušne čakáme, kým nás pošlú ďalej. Iracký Kurdistan je už iná káva.

Síce nie je oficiálne uznaný ako štát, ale keď prejdete posledným Chcek-pointom, zažijete obrovský rozdiel. Viac sa to tu podobá na Európu, nielen kultúrou, čistotou, ale aj ľuďmi. Je to príjemná zmena, najviac nás tešia jazerá, chlad a kopce. To sa ale nepáči našim motorkám, ktoré musíme dokonca niekedy aj tlačiť, aby vyšli sedlá vo výške 1.600 m.n.m.

Indodiesel na ceste I Z Dammamu do Turecka Zdroj: Marek Duranský

Je to daň za chladné počasie, po ktorom snívame už minimálne mesiac a pol. Je to tu pre nás raj! Po irackom Kurdistane nás čaká už iba Turecko, Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko. Tieto krajiny berieme ako tranzitné a nebudeme sa v nich už veľmi venovať natáčaniu.

Preto, ak sa už nič nepokazí, plánujeme náš príjazd už túto nedeľu 25.6.2023 okolo 15:00h a našu polročnú púť na dieslových motorkách Royal Enfield z Indie ukončíme ako inak: na Námestí SNP v Banskej Bystrici (najkrajšom meste). Už sa na vás tešíme!