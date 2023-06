Z Dubaja do Dammamu

Po desaťhodinovej plavbe z iránskeho Bander Abbasu sme doplávali do Dubaja. Miliónkrát som cez Emiráty letel, ale nikdy ma nelákalo opustiť letisko a pozrieť si to tu. Dokonca ani keď som na ďalší let čakal dlhšie ako 15 hodín. Ale teraz inú možnosť nemám, mesto Dubaj je konečná zastávka lode.

Indodiesel na ceste: Z Dubaja do Dammamu Zdroj: Marek Duranský

Priplávali sme okolo ôsmej večer unavení a vôbec netušíme, kde budeme vlastne spať. Po colnej kontrole sa mi ale ozval kamarát, že má prázdny byt a môžeme ho využiť, ak nám nevadí, že je nezariadený. Samozrejme nám takéto veci nevadia, posledné štyri mesiace spíme na zemi pod holým nebom, toto je pre nás viac než luxus.

V Dubaji je zakázané spať vonku, taktiež aj stopovať a preto si berieme taxík z prístavu do kamarátovho bytu za cca 35 €, ešte v Iráne sme sa za takúto sumu vedeli odviezť viac než 500 kilometrov a nie 25 ako teraz.

Všetko je tu iné!

V taxíku sedíme ticho a pozeráme s otvorenými ústami okolo seba. Tie stavby, autá a vlastne všetko... Loď nás odviezla 200 kilometrov, no tento svet sa zmenil o 180 stupňov. Od začiatku ideme chudobnejšími krajinami a zvykli sme si na to, preto nás Dubaj doslova zarazil. Prechádzame centrom okolo Burj Khalify (najvyššej stavby sveta) či Dubai Mallu až do International City. Tam sa to začína podobať na "náš" svet, na ktorý sme zvyknutí.

Indodiesel na ceste: Z Dubaja do Dammamu Zdroj: Marek Duranský

Tu totižto žije pracujúca trieda z Pakistanu, Indie, Jemenu a pod. Je skvelé začať konverzáciu s Pakistancom, či Indom a vedieť o jeho krajine, meste alebo jedle. Z Pakistanu nám ostalo aj oblečenie a tak si ho tu rovno obliekame, aby sme zapadli. Dokonca aj ceny sú tu prijateľné, jediné čo je iné oproti Iránu, či Pakistanu sú autá. Aj tu sú všade okolo nás drahé americké a športové mašiny.

Prvá noc a najväčšie prekvapenie na svete

Ráno sa budím na to, že niekto leží vedľa mňa a hladí ma po tvári. Najprv premýšľam, či sa mi sníva, alebo si robí Marek srandu, pretože pár nocí dozadu som ho v noci náhodou chytil okolo pásu. No ani jedno z toho nebola pravda.

Indodiesel na ceste: Z Dubaja do Dammamu Zdroj: Marek Duranský

Prišla ma pozrieť moja manželka Sonička a ja som to vôbec netušil, pretože ešte noc pred tým mi písala, že ide pozrieť kamošku do Mníchova! S Maťom, našim kameramanom bola dohodnutá a teda o všetkom vedel, my ostatní sme nevedeli nič.

Bolo to najkrajšie prebudenie za môj celý život. Tak dlho sme sa nevideli a zrazu sa Sonička na mňa usmieva a dokonca aj ja teraz, keď píšem túto vetu. Bolo to tak krásne, že na to nikdy nezabudnem. Ďakujem :) :) :)

Malá dovolenka na expedícii

Nasledujúce tri dni sme trávili čas všetci spolu a tak trocha som aj zabudol, že som na expedícii. Ono je ale niekedy dobré si oddýchnuť a zabudnúť na tak dlhej a náročnej ceste. Boli sme v čínskom shoppingu, na pláži, Sonička nás pozvala na skvelú večeru pod Burj Khalifou a náš kamarát Jozef, ktorý nám poskytol ubytovanie, za čo mu samozrejme veľmi ďakujeme, nás zobral na duny s jeho obrovským Fordom Raptor.

Dve noci a tri dni dovolenky ale ubehli ako voda a so Soničkou sa lúčime v afgánskej reštaurácii, neskôr ju vezieme na letisko. Tak aké krásne bolo privítanie, také ťažké bolo lúčenie. To býva vždy najťažšie... Jozef ma ale chcel rozveseliť a tak mi splnil jeden krásny sen, išli sme jazdiť na dakarskej motorke po dunách, bolo to skvelé a konečne som opäť sedel na motorke!

Späť do reality

Po trojdňovom oddychu sme späť v realite. Okrem iného ma seklo v chrbte, asi už nie som najmladší a bez tréningu by som nemal skákať po dunách na motorke. Premýšľame, ako ideme ďalej do Dammamu, keďže stopovanie je v Dubaji zakázané.

Indodiesel na ceste: Z Dubaja do Dammamu Zdroj: Marek Duranský

Napadol nás jedine autobus, alebo skúsiť si kúpiť čo najlacnejšie auto. Oproti Iránu sú tu extrémne lacné. Predposledný večer v Dubaji si klasicky sedíme vonku na ulici s čajíkom pri miestnom podniku, kde nám jeden z čašníkov hovorí, že jeho kamarát urgentne predáva lacné auto a ak chceme, príde nám ho ukázať. Samozrejme súhlasíme a do desiatich minút bol pri nás.

Je to starý Ford Mustang kabriolet s obrovským motorom za 1 250 €. Neváhame dlho a všetci sa zhodneme, že sa naň zložíme. Na druhý deň sme vybavili byrokraciu na úradoch, ktorá vôbec nebola komplikovaná oproti Indii, kde sme motorky prepisovali mesiac a pol.

Opäť mladí

V kabriolete sme omladli minimálne o 20 rokov, cítime sa ako puberťáci a užívame si náš najlacnejší americký sen v Dubaji. Nechceme ísť na hranice priamo a tak to berieme smerom na juh cez Hattu a pozdĺž Ománskych hraníc cez krásne a nekonečné pieskové duny. Počúvame hudbu, smejeme sa a užívame si. Teda iba prvý deň.

Druhý deň v kabriolete už nálada klesá, pretože vonkajšie teploty stúpajú a my sme totálne spálení. Natiahli sme roztrhnutú strechu, trochu to pomohlo, no klimatizácia nefunguje a tak sa v najväčších horúčavách skrývame v mešitách.

Indodiesel na ceste: Z Dubaja do Dammamu Zdroj: Marek Duranský

Mimochodom, predajca nášho auta je pôvodom z Iraku a je veľkým sympatizantom Saddáma Husajna a tak musíme všetky nálepky jeho tváre z auta odlepiť skôr, ako prejdeme hranice. V Saudskej by sa to nemuselo stretnúť s pochopením.

Saudská Arábia

Tak ako luxusne celé Emiráty vyzerajú, od autobusových zastávok až po cesty, tak hranice im absolútne nefungujú. Minimálne tá časť, kde sa rieši export áut. Zrazu sme sa ocitli v najväčšej kancelárii na svete, kde nikto nevedel čo má s nami robiť a tak sme celú noc riešili dva papiere.

Napokon sa to ale podarilo a tak opúšťame Emiráty a zachraňujeme život trom čečenským cyklistom, ktorí sa z Emirátov nevedia dostať, pretože nemajú ako zaplatiť výstupný poplatok 30 €. Platiť sa môže totižto iba kartou a tak sme to cvakli za nich a oni nám dali cash. Na Saudskej strane to už ale funguje výborne, kancelárie sú moderné a presne vedia čo s nami.

Auto preskenovali, hodili naň tri GPS-ká a za hodinu sme boli vybavení. Saudská Arábia je prvá krajina, ktorú sme na tejto ceste prešli s motorovým vozidlom, jediná nevýhoda je, že ju musíme kvôli exportným značkám opustiť do 48 hodín, inak máme za každý deň pokutu 50 €.

S vetrom o preteky

Rozhodli sme sa teda nasledovne: s autom doslova pálime do Dammamu, kde vyložíme Mareka a Radžu, aby riešili motorky z prístavu a ja s Maťom ideme na hranice s Kuvajtom. Tam odložíme auto a neskôr uvidíme čo s ním ďalej. Teda, to bol náš plán. Ale 90 km pred Dammamom zrazu začnem lietať po celej ceste a potom ako som to ustál zisťujem, že nám chýba zadné koleso....

Mali sme isté podozrenia už pár kilometrov predtým, že niečo nie je v poriadku, ale mysleli sme si, že "iba" kvapká brzdová kvapalina. Ono to ale bol olej z diferenciálu a ložisko na poloosi nám totálne odišlo, to spôsobilo, že ju prehrialo, zlomilo a nám koleso odletelo.

POZRITE SI CELÚ FOTOGALÉRIU K ČLÁNKU, KLIKNITE SEM

Sme tak troška zúfalí, uprostred ničoho a búrka okolo nás. Z antény auta bolo počuť bzučanie a všetkým nám naše dlhé vlasy stáli vzpriamene. Taká statická energia bola okolo nás. Našťastie sa nič nestalo, blesk do nás neudrel, ale bolo to dosť nepríjemné.

Napokon Marek zohnal aj odťahovku a tak sme sa do Dammamu predsa len dostali. Vôbec neoddychujeme a ideme rovno do servisu, máme málo času, musíme auto opraviť a odviezť ho preč z krajiny.

Miestny mechanik nám poradil, že neďaleko je vrakovisko, kde by takúto nápravu mohli mať. Tak aj bolo, na druhý deň sme hrdí majitelia druhej nápravy a montujeme ju na auto. Popri tejto práci sme zistili ďalších milión závad, tie najväčšie sme dali opraviť a ponáhľame sa nocou do Kuvajtu.

Prvýkrát rozdelení

Ja s Kochim, našim kameramanom sa ponáhľame na Mustangu do Kuvajtu, aby sme nedostali pokutu, Marek s Radžom ostávajú v Dammame riešiť motorky z prístavu. Chalani sa zoznámili so skvelým chlapom z Egypta, ktorý tu začína žiť a vybavili nám u neho bývanie.

Indodiesel na ceste: Z Dubaja do Dammamu Zdroj: Marek Duranský

My sme na hranice prišli o druhej ráno a tak sme sa už pokute nevyhli, nevadí, snaha bola. Auto sme zaparkovali pár kilometrov za Kuvajtskou hranicou a vraciame sa späť. Neviem, či vôbec nejaký človek bol v Kuvajte tak krátko ako my teraz, 30 minút. Jediný problém je, že hranice nevieme prekročiť, pretože nie sú pre peších, našťastie nás zobral jeden milý Kuvajtčan na jeho americkom GMC a nie len cez hranice, ale aj ďalších 200 kilometrov.

Tvrdil, že má len dve ženy, ale zato 10 detí, s jednou 4 a s druhou 6. Druhý Kuvajtčan, ktorý nás bral stopom už priamo do Dammamu, bol v našom veku a bol single. Mal namierené do Bahrajnu, miesto, kde sa väčšina Arabov chodí zabávať. Tento chalan nás odviezol až pred vchod bytu, kde nás už čakal Marek s Radžom.