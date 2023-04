Spoločnosť Hyundai Motor plánuje do roku 2030 uviezť na trh 17 plne elektrických automobilov. Pre značku ide už o druhé trojité ocenenie, minulý rok v rovnakých kategóriách skóroval Ioniq 5. Ide o "World Car of the Year" ( Svetové auto roka), "World Electric Vehicle" (Svetové elektrické auto roka) and "World Car Design of the Year" ( Svetový automobilový dizajn roka).

Hyundai Ioniq 6 Zdroj: Hyundai

Ioniq 6 predstavuje druhé plne elektrické auto z dielne Hyundai Ioniq. Postavený na platforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform), ponúka priestranný interiér a ultrarýchle nabíjanie, z 10 na 80 percent len za 18 minút. Koeficient odporu vzduchu len 0,21 z neho robí jedno z najúspornejších automobilov na trhu.

Spotreba štandardného modelu 2WD s 18-palcovými pneumatikami, dosahuje spotrebu energie podľa WLTP 13,9 kWh/100 km. Mnohé funkcie IONIQ 6 zahŕňajú technológiu Vehicle-to-Load (V2L), ale aj pokročilú konektivitu systému s bezdrôtovými aktualizáciami. Interiér ťaží z predĺženého rázvour kolies 2 950 mm. Viac obrázkov nájdete v galérii.

Úspech Ioniqu 6 podporujú aj ďalšie ocenenia, ktoré sa mu už podarilo získať. Ide o "Saloon of the Year" na GQ Car Awards 2023, "New Car of the Year" vzhlásené Le Guide de l’auto a "Best in Class" v kategórii veľkých rodinných vozidiel od Euro NCAP. Okrem toho utŕžilo aj 5 hviezdičiek z hľadiska bezpečnosti.

