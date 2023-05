Bude to také dobré, ako by mohlo byť?

Piata generácia Toyoty Prius bola odhalená len pred pár mesiacmi a hoci v Európe s ňou jazdiť nebudeme (aspoň zatiaľ), Toyota Gazoo Racing zverejnila teaser, ktorý naznačuje, že myšlienka Toyoty GR Prius, najšportovejšej a najvýkonnejšej v rade, by sa mohla začať formovať.

Model (v obyčajnej verzii) sa viac prispôsobil súčasným líniám a neponúka produkt, ktorý by bol vzdialený súčasnému estetickému konceptu. A to by mohol byť dokonalý základ, na ktorom by sa dala postaviť ešte športovejšia verzia Priusu. Hoci to ešte nebolo oficiálne potvrdené, Toyota Gazoo Racing zverejnila obrázok bez ďalších podrobností. Analyzovali sme to málo, čo je na predmetnom aute vidieť a vzhľadom na jeho proporcie a niektoré prvky predného nárazníka by sa mohlo zhodovať práve s piatou generáciou Toyoty Prius.

Toyota zverejnila malý teaser. Zdroj: Toyota Gazoo Racing

Z auta, ktoré sa skrýva za roletou s logom Toyota Gazoo Racing, je vidieť športový nárazník s veľkým centrálnym prívodom vzduchu, štvorité denné svetlá, ktoré tvoria dve štvorcové skupiny, predný podnárazník a logo „GR“ integrované do masky, čo sme už videli na modeloch ako napríklad Toyota GR Yaris. Nateraz značka povedala len to, že „vystavený koncepčný automobil bude vybavený technológiami vozidiel, ktoré boli vyvinuté prostredníctvom mnohých výziev z účasti v motoristickom športe“. Na to, aby sme zistili, čo sa skutočne skrýva na obrázku, si budeme musieť ešte pár týždňov počkať.

