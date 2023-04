Rad elektrifikovaných nákladných vozidiel Ford Pro bude rozšírený o úplne nový E-Transit Courier. Pre zvýšenie atraktivity bol úplne prestavaný, poskytuje o 25 percent väčší objem pre náklad, ako odchádzajúci model, vyššiu nosnosť a dokonca sa do neho zmestia dve europalety. Premiéra sa uskutoční na výstave úžitkových vozidiel v Birminghame, v Spojenom kráľovstve, od 18. do 20. apríla.

Plne elektrický Ford E Transit Courier Zdroj: Ford

Motor elektromobilu zákazníkom bude poskytovať výkon 100 kW, viac detailov o výkone a dojazde vozidla výrobca upresní neskôr. Očakáva sa, že bude obľúbený u zákazníkov, ktorí nabíjajú doma. Ford Pro Charging sa zameriava na 11 kW AC nočné domáce nabíjanie, trvajúce približne 5,7 hodiny. Nabíjanie možno naplánovať tak, aby sa využila lacnejšia nočná energia.

Nabíjanie na verejných nabíjačkách zefektívni možnosť rýchleho jednosmerného nabíjania, až do 100 kW . Ford očakáva, že doplnenie 87 km dojazdu, bude trvať 10 minút a nabitie z 10-80 percent, menej ako 35 minút. E-Transit Courier bude mať možnosť ročného bezplatného prístupu do siete BlueOval Charge Network , ktorá má do roku 2024 zahŕňať 500 000 verejných nabíjacích staníc.

Objem nákladného priestoru bude možné prispôsobovať pomocou novej funkcie priečky, ktorá umožní zákazníkom prevážať dlhé predmety, ako sú dosky, alebo iný náklad, s dĺžkou viac ako 2 600 mm. Maximálne užitočné zaťaženie plne elektrického modelu predstavuje slušných 700 kg. Viac obrázkov nájdete v galérii.

