Autá sa kradnú všade, nie je to iba problém Slovenska. Na celom svete sa každý deň odcudzí veľké množstvo áut a takéto "zaobchádzanie" sa nepáči nielen majiteľom, ale aj samotným automobilkám. Preto si kladú otázku, ako raz a navždy vyriešiť tento problém, ktorý motoristom bráni veľakrát v pokojnom spánku. Medzi nimi sa snaží nájsť riešenie aj Ford. Zdá sa, že americká automobilka vymyslela dômyselný, súčasne celkom zvláštny spôsob, ako vystrašiť prípadných zlodejov.

Patent Ford Zdroj: Patentový americký úrad

Patent podaný spoločnosťou Ford na Úrade pre patenty a ochranné známky Spojených štátov amerických ukazuje novú technológiu, ktorá využíva hologramy a hlasové nahrávky na vnútornej strane okna, aby vystrašila zlodejov, ktorý si budú myslieť, že niekto je vo vnútri auta. Patent počíta aj so systémom detekcie tváre, ktorý by umožnil „schváleným“ používateľom priblížiť sa k autu bez toho, aby videli strašidelné zjavenie. Okrem toho by systém vedel analyzovať aj to, kto sa k autu z času na čas približuje, pričom by vyhodnocoval takzvané „rizikové faktory“.

Podľa tohto patentu od Fordu, keď systém zistí hrozbu, auto sa riadi viacerými protokolmi, vrátane zaistenia zamknutia dverí a zapnutia vonkajších svetiel. V niektorých prípadoch môžu tieto akcie samé o sebe presvedčiť potenciálneho zlodeja, že niekto je vo vnútri auta a to by malo stačiť na to, aby ho to odradilo. Ak by to však nestačilo, systém by buď premietal obraz do okna, alebo by dokonca mohol používať hlasové nahrávky. Je zrejmé, že ako vždy pri patentoch, tento systém nemusí byť uvedený na trh. V každom prípade ide určite o originálny nápad. Viete si predstaviť, že by na prípadného zlodeja vyskočila tvár nejakej hororovej postavy? My veru áno!

