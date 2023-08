Vypočujte si aj náš podcast o čínskych automobilkách:

Kto si myslel, že karty vo svete elektrických áut sú dávno rozdané, zistil, že sa po nedávnych prejavoch z Číny, mýli. Slová šéfa tamojšieho lídra tohto trhu spoločnosti BYD Wanga Chuanfu totiž museli prebrať z letargie aj dovolenkujúce európske automobilky, informuje magazín TREND.

V dramatickej prezentácii o budúcej vízii najväčšieho výrobcu elektromobilov v Číne šéf vyzval na zjednotenie sa a spojenie síl najväčších čínskych producentov, aby „zničili všetko staré“, čo doteraz na novom trhu bezemisných áut pretrváva.

Inými slovami, Čína si chce potvrdiť nielen svoju dominanciu na trhu, ale vytlačiť aj stagnujúcu konkurenciu. Mysliac aj na európske automobilky, ktoré doteraz bojujú s predajmi svojich elektromobilov, ako aj so samotným presadzovaní trendu elektromobility na starom kontinente.

Hoci sa vlastenecká výzva na veľkú čínsku koalíciu deje zatiaľ najmä na sociálnych sieťach, pričom sa stala virálnou aj v médiách, netreba ju brať na ľahkú váhu. Znásobenie čínskeho vplyvu v európskom automotive môže byť fatálne. A zároveň sa stať realitou.

Made in China navždy

Predstava spoločnosti BYD, najpredávanejšieho čínskeho výrobcu automobilov, je prostá. Podľa W. Chuanfa nastal čas pre čínske značky. Konkrétne na spojenie dvanástich najväčších, ktoré dokážu do budúcna prepojiť technológie, know-how a využijú všetky synergie pri dobýjaní globálneho trhu. Je to vraj emocionálna potreba viac ako miliardy Číňanov vidieť, ako sa čínska značka stáva svetovou.

Výzva BYDu, inak najbližšieho konkurenta Tesly v celosvetových pretekoch v predaji elektrických vozidiel, vyvolala všeobecnú chválu a zdôraznila, ako sú čínske automobilky rozorvané konkurenciou doma a honbou za rastom v zahraničí.

Čínski výrobcovia automobilov sa totiž ocitli v drsnej cenovej vojne, ktorú v januári začala Tesla a ktorá nevykazuje žiadne známky zmiernenia. Krajine preto vadí, ak jej najväčšiu výhodu v lacnej pracovnej sile a lacnejších, hoci stále inovatívnych vozidlách, berie vonkajší svet.

Podobne ako Európa či Amerika musí totiž aj Čína ísť do elektromobility so všetkým, čo má. Pokrovou terminológiou „all in“. A to ako s výrobou batérií, tlakom na ceny áut, vývojom nových technológií, tak aj pri budúcich predajoch vozidiel. S partiou ostatných hráčov tlačiacich sa aj do Európy a ťahajúcich za jeden povraz to bude silná káva pre tunajšie automobilky.

Bitku nateraz nijako nevyrovnáva ani najväčší európsky producent Volkswagen. Nedarí sa mu predávať toľko áut, koľko vyrába a podiely stráca aj na trhu v Číne. Jeho stratégia byť lídrom elektromobility stráca ekonomický význam a s konkurenciou z Ázie a od Tesly si nevie celkom dôstojne poradiť.

Pocity sú rôzne

Svoje chyby má však aj stratégia „čínskych áut“. Nie všetci tamojší hráči sú novej výzve naklonení. Najväčší konkurent BYDu spoločnosť Great Wall Motor argumentuje, že firmy by mali prijať „realitu konkurencie“ a najskôr skúsiť boj a až potom hľadať kompromisy.

Ako môžu byť čínske automobilky v takejto kritickej chvíli spolu, pýta sa Wang Yuanli, technologický riaditeľ Great Wall Motor. Ten na sociálnej sieti napísal, že ak Číňania budú len hovoriť o tom, že sú spolu, ale v srdci zostanú navzájom zatrpknutí, bude lepšie, keď najprv skúsia medzi sebou zabojovať.

V máji totiž firma Great Wall podala čínskym úradom sťažnosť na BYD, v ktorej tvrdí, že dva jej najpredávanejšie hybridné modely nespĺňajú emisné normy. Spoločnosť BYD toto tvrdenie odmietla a uviedla, že podnikne právne kroky. V celkovom predaji pritom predbehla aj značku Volkswagen, ktorá je dlhodobým lídrom v Číne.

Spoločnosť BYD zvýšila na čínskom trhu s novými elektromobilmi svoj podiel, pričom za prvých sedem mesiacov tohto roka dosiahla už 37-percentný podiel, čo je asi o osem percentuálnych bodov viac ako pred rokom.

Inak to však vidia spoločnosti Nio, Xpeng či Li Auto, ktoré takúto koalíciu vidia ako investíciu zadarmo. Ostatní výrobcovia varovali, že podobné výzvy by mohla zvýšiť regulačné riziká pre čínske značky v zahraničí vrátane Európy, kde čínsky vývoz elektrických vozidiel čelí potenciálnej antidumpingovej kontrole.

Trhy to nebaví

Panika na trhoch sa po týchto výzvach zatiaľ nedeje. Skôr naopak. Zdá sa, že investori majú elektromobility plné zuby, než by si pre ňu udržiavali nadšenie. Akcie BYD sa prepadli krátko po prejave šéfa firmy o takmer sedem percent. A Volkswagen klesá už takmer celý rok o viac ako 20 percent.

Napriek tomu hrať sa musí ďalej s kartami, ktoré nový trend elektromobility vo svete rozdal. Silnejšia prítomnosť čínskych producentov v Európe nemusí byť celkom na škodu pre menšie ekonomiky, hoci by si všetky tromfy vo výrobe batérií pre elektrické autá v rukách aj naďalej držali Číňania.

Po rokoch ekonomickej revolúcie sa dobre naučili, ako sa robí biznis. S pribúdajúcimi vlastnými fabrikami v Európe ich tlak len začína narastať. Dosah pocítia v ďalšej dekáde aj domáce podniky. Rovnako ako tlak na udržanie si súčasných zamestnancov.

Keď už nič iné, mali by si Európania zo slov čínskeho manažéra prinajmenšom zobrať ponaučenie, že ak ste na pochybách, urobte ešte ďalší krok.

