V mori negatívnych reakcií zamierila minulý týždeň na Európsky parlament nová kritika. Anna Moskwa, poľská ministerka energetiky a ochrany životného prostredia, uviedla, že Poľsko sa proti rozhodnutiu o zákaze spaľovacích motorov od roku 2035 odvolá a pokúsi sa ho zrušiť na Európskom súdnom dvore. "Dúfam, že sa k nám pridajú aj ďalšie krajiny z Európskej únie."

Po Poľsku prišla nová rana pre ambície Európskej únie z adresy Európskeho dvora audítorov (EDA). Vo svojej najnovšej správe tento európsky orgán vymenoval problémy, ktorým bude Európa čoskoro čeliť. EDA varuje, že Európskej únii sa nepodarí splniť svoje ciele v oblasti klímy, pretože toto úsilie sa vo veľkej miere opiera o prijatie batériových elektrických vozidiel vyrobených zo zmesi rôznych surovín, no podľa správy ich v Európe nie je dostatok. „Európa sa chce stať globálnou veľmocou v oblasti batérií, aby si zabezpečila svoju ekonomickú suverenitu, ale podarí sa jej to? Vyhliadky nie sú dobré,“ povedala Annemie Turtelboomová, ktorá správu podpísala.

"Čelíme riziku, že Európska únia zníži svoje emisné ciele na rok 2035, alebo že tento cieľ dosiahne prostredníctvom dovážaných batérií. Druhý variant by značne poškodil európsky priemysel a ceny dovozu z tretích krajín by boli príliš vysoké." Dodávky surovín Európskej únie sú vysoko koncentrované v niekoľkých krajinách s geopolitickými rizikami , čo by mohlo viesť k ich nedostatku. Pri piatich kľúčových materiáloch dosahovala závislosť Európy v priemere 78 percent.

„EÚ sa nesmie dostať do rovnakej závislej pozície s batériami, ako to bolo so zemným plynom z Ruska,“ uzatvára Turtelboom. Závislosť na Číne by zničila európske ciele. Veľkým problémom je, že Čína je najväčším producentom batérií pre elektromobily na svete, keďže sa na celkovej svetovej produkcii podieľa až 76 percentami (v porovnaní s úbohými siedmimi percentami v Európe). Čína má tiež jednu z najväčších zásobární týchto surovín. Je pravda, že Európa má nejaké rezervy, ale v správe sa uvádza, že odpoveď na výzvu plánovanú Európskou komisiou bude trvať 12 až 16 rokov. S ohľadom na to je kontroverzné opatrenie zákazu predaja benzínových a naftových vozidiel nerealizovateľné.