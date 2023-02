Naznačil to prevádzkový riaditeľ spoločnosti Volvo - Björn Annwall.

Hoci švédska automobilka nie je tak úzko spojená s vysokovýkonnými vozidlami ako niektorí jej rivali, naznačila, že v budúcnosti by mohla získať veľmi vzrušujúce športové auto. Prevádzkový riaditeľ Volvo, Björn Annwall, v rozhovore pre Car Sales povedal, že pre značku je dôležité mať vlajkový model a zdá sa, že je otvorený myšlienke športového auta.

Volvo Concept Coupe. Zdroj: Volvo

„Každá automobilová značka potrebuje trochu korenia, aby pomohla posunúť hranice toho, čím auto skutočne je, a myslím si, že aj Volvo by malo mať takýto model,“ povedal. Hoci Annwall nepotvrdil, či už Volvo pracuje na novom dvojdverovom modeli, uznal príťažlivosť takýchto vozidiel. V konečnom dôsledku však musia dávať obchodný zmysel. „Ako dizajnéri áut vždy radi robíme zábavné veci ako navrhovanie kupé alebo superšportových áut, pretože je to zábava,“ povedal.

Volvo naposledy ukázalo podobný projekt v roku 2013, ktorý nesie názov Concept Coupé. Ako jeho spirituálneho predchodcu označil Volvo P1800, kupé zo šesťdesiatych rokov, ktoré si zahralo aj v britskom seriáli The Saint. Istý majiteľ bol s takýmto kupé schopný prejsť 3 milióny míľ. V interiéri bola umiestnená centrálna dotyková obrazovka, veľkosťou identická s vtedajším iPadomom, no to nie je dnes už žiadne prevratné riešenie.

Volvo Concept Coupe. Zdroj: Volvo

Koncept bol postavený na platforme s označením SPA. Tá je základom aj pre vtedajšie Volvo XC90. Pod kapotou Coupe sa nachádzal 2,0 litrový dvojito prepĺňaný benzínový štvorvalec s výkonom 302 konských síl kombinovaný s elektrickým motorom. Spolu má pohonné ústrojenstvo výkon 400 konských síl a 600 Nm. Nevieme, či by to výkonovo stačilo na konkurenciu, ale isté je, že by sme veľmi radi videli nejaký "performance" model aj od Švédov!

