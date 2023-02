Mercedes by je ponorený do vývoja zmenšenej verzie svojho uznávaného Mercedesu triedy G, ktorý by sa mohol dostať na trh v roku 2026 a urobil by tak vo forme spaľovacieho aj elektrického auta.

Táto informácia pochádza z portálu Handelsblatt, keď generálny riaditeľ Ola Källenius povedal, že nový člen bezemisnej rodiny nemeckej značky (ktorého názov je zatiaľ neznámy, hoci podľa aktuálnej nomenklatúry by mohlo ísť o GLG) by koexistoval v rozmedzí s jeho starším brattom. Zrejme by išlo doslova o mini triedu G, prenášajúcu formát SUV do kompaktnejších rozmerov, no zachovávajúc si svoj hrubý a dosť „hranatý“ dizajn. Okrem toho by značka dbala na zachovanie charakteristických terénnych schopností, ktoré má pôvodné G. V

Viac noviniek by sa malo udiať na úrovni interiérového dizajnu, keďže podľa dátumov by sa už mala čoskoro predviesť nová evolúcia koncernových kabín, u ktorých sa stále očakáva väčšia prítomnosť obrazoviek. Bude založený na platforme Mercedes Modular Architecture (MMA), ktorá príde v roku 2024 a ktorú budú využívať aj ďalšie prístupové modely firmy, ako napríklad nasledujúci Mercedes CLA, GLA a GLB.

Bude mať 800-voltovú elektrickú architektúru, takže bude schopná podporovať spaľovaciu aj plne elektrickú verziu, ktorá by naozaj mala prísť. Zatiaľ neexistujú žiadne technické údaje o žiadnom z modelov, ale podľa zákulisných informácií bude batériový variant schopný prekonať 500 kilometrov autonómie. Tento krok k novému modelu je, samozrejme, zarážajúci, pretože spoločnosť len nedávno naznačila, že sa snaží znížiť počet modelov vo svojom sortimente, aby sa zamerala na najluxusnejšie segmenty trhu, a príchod Mercedesu "Baby G" ukazuje presný opak...