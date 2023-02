Trnava 23. februára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a. s., plánuje opravu mosta na križovatke rýchlostnej cesty R1 a diaľnice D1 pri Trnave a hľadá dodávateľa prác. Predpokladané náklady sú vo výške 2,5 milióna eur, záujemcovia o realizáciu projektu majú čas sa prihlásiť do 21. marca. Informuje o tom NDS vo vestníku verejného obstarávania.

Stavba pozostáva zo štyroch stavebných objektov – hlavnými sú oprava mosta a ním podmienený objekt úpravy rýchlostnej cesty R1. Vedľajšími objektmi sú prekládky sietí vedené v pravostrannej rímse pravého mosta.

Most bol postavený v roku 1982, v kilometri 3,346 R1 nad diaľnicou D1. Dĺžka premostenia je 82,36 metra. NDS predpokladá dĺžku prác v rozmedzí 20 až 24 týždňov. "Oprava mosta bude prebiehať v dvoch etapách súčasne v oboch jazdných pásoch, teda na ľavom aj pravom moste. V prvej etape začnú práce na vonkajších častiach pravého a ľavého mosta so zachovaním dopravy. V druhej etape budú práce prebiehať na vnútorných častiach pravého a ľavého mosta so zachovaním dopravy. Dočasné dopravné značenie bude zabezpečené verejným obstarávateľom," uvádza NDS.

