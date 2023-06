BMW vyrobilo prvú M5 Touring v roku 1992, keď bola M5 vo svojej druhej generácii. To isté potom urobili v roku 2007 pre štvrtú generáciu M5. Tretie kombi M5 je teraz vo fáze prototypu, no už budúci rok sa z neho stane sériové vozidlo. V okolí Mníchova sa onedlho začne testovanie a kombík bude jazdiť aj na slávnom Nordschleife.

BMW sa k technickým detailom zatiaľ veľmi nevyjadruje. Očakávať môžeme podobné pohony ako u sedanu M5, až na to, že verziu Touring bude poháňať elektrifikovaný agregát. To by mohlo znamenať aj plug-in hybrid, čo však Nemci zatiaľ nepotvrdili. Takéto BMW bude konkurovať športovým vozidlám ako je Audi RS6 a Mercedes-Benz AMG E63.

