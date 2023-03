Závod Mioveni v Rumunsku bol slávnostne otvorený v roku 1968 a je historickým výrobným závodom značky Dacia. V súčasnosti sa v ňom vyrábajú štyri modely - Duster, Sandero Stepway, Logan a Jogger. Tieto produkty z portfólia značky sa osvedčili a nie je preto divu, že Dacia chce už o pár rokov pokoriť aj segment C a využiť platformu CMF-B, z ktorej bude vychádzať aj nový model, ktorý sa predstaví už v roku 2025.

Podľa prvých informácií automobilky pôjde o SUV, ktorého príchod predznamenal koncept Bigster. Automobil sa bude vyrábať v Rumunsku v spomínanej továrni v Mioveni. Aby výroba a spracovanie nového modelu prebehlo podľa očakávaní, časť výroby modelu Jogger sa presunie do desať rokov starého závodu v marockom Tangeri. Skvelou správou je, že použitá platforma je vhodná pre verzie s pohonom všetkých štyroch kolies, ako aj pre elektrifikované verzie. Očakávame preto, že uvidíme Daciu Bigster s pohonom 4×4 a aj s hybridným alebo 100% elektrickým pohonom.

Dacia Bigster Concept. Zdroj: Dacia

Tento model by tak mal zvýšiť prítomnosť značky v C-čkovom segmente a nadviazať na nedávne (vynikajúce!) výsledky Sandera, ktoré sa môže pýšiť titulom jedného z najpredávanejších áut v Európe. "Dva roky po predstavení strategického plánu „Renaulution“ Dacia úspešne zavŕšila svoju fázu radikálnej transformácie obnovením celého radu vozidiel, zavedením novej identity značky a posilnením svojich elektrifikovaných modelov. Teraz sa zameriavame na ofenzívu v segmente C, a preto rozvíjame náš obchodný plán, pričom zostávame verní našim hodnotám - poskytovať našim zákazníkom to podstatné a za najlepšiu cenu," uviedol Denis le Vot, generálny riaditeľ spoločnosti Dacia.

