Športová odnož automobilky SEAT sa vo svojich modeloch čoraz viac zameriava na nezávislosť, čo sa ukázalo aj na podujatí „Unstoppable Impulse Event 2022“ v domácom Španielsku. Okrem takmer sériovej štúdie Tavascan a prepracovaných modelov Formentor a Born poskytla športová značka aj ukážku faceliftu modelu Leon.

Väčšia autonómia

V súvislosti so stále sa zväčšujúcou priepasťou medzi automobilkami SEAT a CUPRA dostáva modelový rad Leon novú, nezávislú prednú časť, ktorá oveľa viac vychádza z dizajnu iných modelov značky CUPRA. Nové sú svetlomety s trojuholníkovou grafikou či uzavretá mask chladiča.

V dolnej časti predného nárazníka bude mať nový Leon veľký prívod vzduchu, či bočné prvky, ktoré majú zaistiť športový vzhľad. Koľko zmien sa udeje v interiéri zatiaľ nie je známe. Dá sa však predpokladať, že aj CUPRA Leon bude vybavený najnovšou technikou z regálov koncernu Volkswagen.

Maximálne 310 koní

Pod kapotou by mala byť použitá najnovšia technika z Wolfsburgu. Rovnako ako v prípade plug-in hybridného brata VW Golf GTE, aj CUPRA Leon e-Hybrid VZ by mal prísť s 1,4-litrovým TSI a elektromotorom – GTE má systémový výkon 180 kW (245 k) a maximálny krútiaci moment 400 Nm.

Tým by sa Leon e-Hybrid VZ priblížil k špičkovej verzii VZ, ktorá by mohla byť rovnako ako Golf GTI uvedená na trh s 2,0-litrovým TSI bez elektrickej podpory a s výkonom okolo 221 kW (300 k). Samozrejme, Leon musí dodržiavať malý úctivý odstup od Golfu R, ktorý má o 10 koní viac. Namiesto predného pohonu, ktorý je u GTI bežný, by si VZ mohol osvojiť pohon všetkých kolies.

Má SEAT Leon budúcnosť?

Španieli zatiaľ neoznámili, kedy bude faceliftovaný Leon k dispozícii – v súčasnosti sa zdá byť pravdepodobné uvedenie na trh až v roku 2024. Čo však znamená facelift modelu CUPRA Leon pre civilnejšieho brata so znakom automobilky SEAT je v súčasnosti stále nejasné – VW však čoraz častejšie nahrádza značku SEAT drahšou CUPRou. Je teda pravdepodobné, že Leon z ponuky SEATu zmizne úplne.

