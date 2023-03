Aktuálne budúcnosť, minimálne tá elektrická, nevyzerá pre zákazníkov automobiliek obzvlášť ružovo. Na trhu sa síce nachádza veľké množstvo vozidiel, ktoré sa dajú pripojiť do zástrčky, ale percentuálny podiel zákazníkov, ktorí na tieto autá majú financie, je veľmi nízky. Uvedomujeme si, že už dávno (minimálne niekoľko rokov) nežijeme v dobe, kedy ste si nové auto mohli dovoliť povedzme za 10 000 eur, no trend elektromobilov smeroval k drahému vývoju, ktorý sa logicky pretavil aj v cenách automobiliek. Ak by ste si chceli dnes chceli kúpiť elektromobil, ktorý ponúka dostatok priestoru a nebude za spaľovákom zaostávať dojazdom, musíte mať nachystaných minimálne 40 000 eur. A aj to znie ešte ako dobrá kúpa.

Nikomu asi netreba vysvetľovať, prečo sú elektrické alternatívy niektorých modelov (ak sú to iba alternatívy), tak drahé. Ak by chcela nejaká značka predstaviť elektromobil za 20 000 eur, musí čeliť hneď niekoľkým výzvam. Práve Volkswagen tvrdí, že presne vie, koľko času treba venovať jeho výrobe. Jednou z najdôležitejších otázok je výber batérie určenej veľkosti, aby malo auto dostatočný dojazd, ale súčasne nesmie byť táto batéria príliš veľká (veľká = drahá) a musí obsahovať o niečo lacnejšie prvky. K tomuto vozidlu je potrebné pristupovať ako k veľkému svetovému modelu, alebo by sa Volkswagen mohol spojiť s nejakým partnerom, ktorý bude vyrábať vlastnú verziu auta, aby sa s ním podelil o náklady, takže základná platforma MEB Entry sa zdá byť prakticky vylúčená.

Kľúčom je však opäť čas potrebný na výrobu tohto modelu. Pre Automotive News to vysvetlil riaditeľ výroby Volkswagenu Christian Vollmer, ktorý upozornil, že presná lokalita, kde sa bude model vyrábať, nie je taká dôležitá ako čas potrebný na jeho výrobu. "Nezáleží na tom, kde bolo auto vyrobené, či je to Nemecko, východná Európa alebo južná Európa. Dôležité je, aby ste nad jeho tvorbou strávili maximálne 15 hodín." Dôležitá je preto jednoduchosť daného modelu a automatizácia výrobnej linky, teda celkovo čas! Nie je ale od veci spomenúť, že Volkswagen uvažuje o Indii ako o destinácii, kde by mohol vyrábať svoj lacný elektromobil. Len nedávno predstavila značka zaujímavú štúdiu, ktorej predajná cena by nemala prekročiť 25 000 eur, a v reálnej podobe by sme ju mali vidieť v roku 2026.

Mohlo by vás zaujímať: