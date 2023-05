V uliciach a cestách je čoraz viac elektromobilov. Sú nielen ekologickejšie, ale aj oveľa tichšie. To je dobré pre vodičov, ale nie pre jednu skupinu ľudí.

Takmer tichý chod moderných elektromobilov je pozitívnym aspektom pre používateľov, ale aj pre životné prostredie, rovnako ako nulové emisie znečisťujúcich výfukových plynov. Jediné, čo za sebou (obrazne povedané) nechávajú, je zvuk, ktorý vydávajú kolesá pri kontakte so zemou. Pre ľudí, ktorí sa spoliehajú viac na sluch ako na zrak, to však môže byť veľký problém. Veľa elektromobilov má preto zariadenia, ktoré vydávajú umelý zvuk motora, no z tohto zvuku nie je možné rozpoznať, ako prudko auto zrýchľuje.

Na túto problematiku nedávno upozornil nemecký zväz nevidiacich a slabozrakých. „Pri autách s vnútorným spaľovaním môžete počuť, ako silno vodič dupne na plyn, či prudko alebo jemne zrýchľuje,“ hovorí prezident asociácie Hans-Werner Lange. So systémom, ktorý vytvára umelé jazdné zvuky, to však nemajú o moc ľahšie. „Bolo by dobré, keby sa priemysel orientoval na známe zvuky spaľovacieho motora,“ hovorí Lange.

Zdroj: Pavel Neubauer

Ako vysvetlila Asociácia nemeckého automobilového priemyslu (VDA), systém „Avas“ (Acoustic Vehicle Alerting System) je od roku 2021 povinný vo všetkých elektromobiloch. Tento systém sa však vypne pri rýchlosti nad 20 kilometrov za hodinu. Lange vysvetľuje, že nevidomí ľudia sa v premávke spoliehajú práve na zvuk vychádzajúci z auta, napríklad aj to, ako silno vodič stláča plynový pedál. Stačí to nevidiacemu na to, aby stihol prejsť cez ulicu včas?

Jedna štúdia zistila, že nevidomí hodnotili zrýchlenie elektromobilov oveľa pomalšie ako u áut s vnútorným spaľovaním. VDA však uvádza, že v spolupráci so združeniami nevidiacich boli prijaté medzinárodné normy pre používanie zvukov. Výrobcovia si v rámci daných hodnôt vedia sami určiť, aké zvuky dajú do ich nových áut. Niekedy sú zvuky, ktoré vytvárajú spaľovacie motory, dokonca vedome napodobňované. Vedci, ktorí skúmali sektor v mene poisťovní, odporučili v roku 2022 zmeny „Ava systému, konkrétne aby sa tvorcovia zamerali na rozpoznanie zrýchlenia. A tiež upraviť systém tak, aby vydával zvuky aj pri rýchlosti vyššej ako 20 km/hod.

