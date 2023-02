Kto by si na takéto niečo nepočkal? Hlavne, keď si už zaplatil...

Toľko očakávaný superšport zostal verný konceptu a prináša na cesty technológiu Formuly 1. Poháňa ho uprostred uložený 1,6-litrovým šesťvalec s elektrickým turbodúchadlom a štyrmi elektromotormi, výkon systému sa zastaví na hodnote 782 kilowattov (1 049 koní). Celkovo vyrobia 275 áut, každé z nich bude stáť 2,5 milióna eur a všetky sú už predané. Tomu sa hovorí úspešná kariéra.

AMG, ktoré sídli v nemeckom Affalterbachu, potvrdilo tromi fotografiami a zároveň prezradilo, aký je prvý sériový superšportový model s názvom One. O tom, že ide o skutočne špeciálne auto, svedčí aj evidenčné číslo ON1. Lakované je skôr nenápadnou čiernou farbou a celé to jemne rozjasňujú zelené akcenty a biele trojcípe hviezdy. Mercedes-AMG neprezradil, kto je majiteľom prvého modelu, no Lewis Hamilton, Nico Rosberg a David Coulthard už svoju kúpu potvrdili.

Navyše, ako pred časom informoval denník The Sun, Lewis Hamilton si údajne objednal až dve kópie a jednu daroval svojmu otcovi. Čoraz hlasnejšie sa šušká, že sa pre kúpu rozhodli aj herec Mark Wahlberg, realitný agent Manny Khoshbin či legendárny tenista Ion Tiriac. Mercedes spustil výrobu vlani v auguste v závode AMG v Coventry vo Veľkej Británii. Všetky autá sa budú vyrábať ručne a po ukončení výroby každé auto prejde šestnástimi testovacími stanicami.

