Slovenskí motoristi môžu v najbližších dňoch počítať s ďalším miernym poklesom cien benzínov a motorovej nafty na čerpacích staniciach. Na základe vývoja svetových cien ropy to pre denník Plus JEDEN DEŇ predpokladá analytička 365.bank Jana Glasová. „Ceny ropy na svetovom komoditnom trhu v predchádzajúcom týždni klesali. Čo sa týka cien pohonných látok na našich čerpacích staniciach, tak tie počas posledných štyroch týždňov mierne klesali. Vzhľadom na vývoj na ropnom trhu očakávame, že v nasledujúcom týždni by ceny pohonných látok mohli opäť mierne klesnúť,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Koniec zvyšovania

Na začiatku tohto roka sa ceny benzínu na našich pumpách zvyšovali, ale počas ostatných štyroch týždňov klesajú. V deviatom týždni tohto roka sa podľa údajov Štatistického úradu SR liter 95-oktánového benzínu predával za priemernú cenu 1,564 eura. V týždňovom porovnaní sa tak jeho cena nezmenila. Liter 98-oktánového benzínu dosiahol úroveň 1,749 eura a jeho cena klesla o 0,4 %. Mierne sa znížili aj ceny nafty, ktoré v týždennom porovnaní klesli o 0,1 % na priemernú úroveň 1,545 eura za liter.

V medziročnom porovnaní je benzín 95 už o niečo lacnejší, a to o 0,6 % ako vlani v takomto období, a benzín 98 je o 1,5 % lacnejší. Stále je ale medziročne drahšia nafta, ktorej cena je o približne 5 % vyššia ako vlani.

Zhruba od polovice februára ceny ropy Brent postupne klesali a dostali sa až k 80-dolárovej hranici. Počas predminulého týždňa sa ale trend obrátil a cena ropy sa vyšplhala smerom nahor k 85 americkým dolárom za barel. Zotavenie ale netrvalo dlho a minulý týždeň cena Brent-u klesla z 86 dolárov za barel na 81 dolárov za barel. Dôvodom poklesu na ropnom trhu boli podľa analytičky vyjadrenia šéfa amerického Fed-u Jeromea Powella, že centrálna banka bude musieť zrejme ďalej zvyšovať úrokovú sadzbu, nakoľko ekonomika USA vykazuje dobré výsledky a inflácia je naďalej vysoká.

„Sprísňovanie menovej politiky bude pôsobiť brzdiaco na ekonomický rast a teda aj na dopyt po rope. Okrem toho, vyššie úrokové sadzby vplývajú aj na posilňovanie dolára, a to zase zdražuje ropu v krajinách, ktoré platia inými menami, a teda znižuje dopyt po nej,“ uzavrela Glasová.

