Stellantis má so svojimi početnými automobilkami v portfóliu ambiciózne ciele. Ide najmä o oblasť udržateľnosti, teda hlavne pokiaľ ide o pôsobenie koncernu v Európe. Podľa generálneho riaditeľa Carlosa Tavaresa chce byť celá skupina do roku 2038 CO2 neutrálna. A ako ukázal nedávno predstavený elektrický RAM, týka sa to aj trhu v Spojených štátoch.

Stratégia na dosiahnutie ambiciózneho cieľa začína správnymi produktmi: do konca desaťročia chce mať Stellantis v ponuke celkom 75 elektrických modelov značiek ako Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Maserati, Jeep a Peugeot. Druhým cieľom je predávať ročne päť miliónov elektromobilov. Za týmto účelom má koncern v úmysle v najbližších dvoch rokoch investovať do elektromobility a softvéru viac ako 30 miliárd eur.

Opel

Nová Insignia už nebude mať veľa spoločného s tou súčasnou, ktorá vznikla ešte z GM génov. Zdroj: Andrei Avarvarii

Okrem prechodu na elektromobily a zvyšovania efektivity vo výrobe sa dcérska spoločnosť Opel zameriava aj na najmodernejšie opatrenia v oblasti recyklácie. Za posledných niekoľko rokov bolo špecifikovaných a schválených viac ako 230 recyklovaných plastov pre použitie v automobiloch. Recykláty sa okrem iného používajú v komponentoch, ako sú obloženia blatníkov, či viaceré plastové diely, ako napríklad kryty motora.

Peugeot

Okrem zmeny modelového portfólia Peugeot naplno pracuje na modernizácii stratégií obstarávania a dodávateľského reťazca s cieľom vyrábať vozidlá z udržateľnejších materiálov. Globálny životný cyklus jednotlivých produktov sa predĺži zo súčasných 15 rokov na 20 až 25 rokov. Cieľom je znížiť potenciál globálneho otepľovania (GWP) o štvrtinu v nasledujúcich dvoch generáciách vozidiel.

Peugeot e-308 a e-308SW Zdroj: Stellantis

„Predstavte si, že nebudú existovať žiadne ojazdené vozidlá,“ hovorí Matthias Hossann, riaditeľ dizajnu v Peugeote. Namiesto toho majú zákazníci dostať personalizované vozidlo, ktoré možno kedykoľvek aktualizovať alebo upgradovať podľa potrieb. "Automobil bude produkt, ktorý je vždy aktuálny a zachová si svoju hodnotu počas celej životnosti," pokračuje Hossann.

Fiat

Vzhľadom na početnosť malých vozidiel v ponuke je pre automobilku Fiat cieľ znižovať CO2 stopu o niečo jednoduchší, ako v prípade ostatných automobiliek koncernu. „Nie je náhoda, že Stellantis vznikol práve vtedy, keď náš svet potrebuje nový druh automobilovej kultúry, ktorá sa zaviaže k čistým a inteligentným riešeniam umožňujúcim slobodu mobility pre všetkých,“ povedal predseda predstavenstva John Elkann. Globálny dosah koncernu mu poskytuje zdroje potrebné na investovanie do „najmodernejších technológií a bezkonkurenčného výberu pre zákazníkov“.

Mohlo by vás zaujímať