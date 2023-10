Pri príležitosti 30. výročia uvedenia na trh prvého modelu Sportage sa KIA rozhodla prísť so špeciálnou verziou, ktorú nazvala Edícia 30. A my sme sa boli pozrieť na to ako vzniká priamo v továrni v Tepličke nad Váhom.

Sportage sa začal predávať v roku 1993. Za tri dekády vzniklo päť generácií a globálne sa z tohto modelu predalo už vyše 7 miliónov kusov. V Tepličke nad Váhon neďaleko žiliny sa Sportage začal vyrábať od svojej druhej generácie v roku 2006 a odvtedy zišlo z liniek závodu už viac ako 2,36 milióna kusov. Vyrobili tu viac ako 100 000 kusov modelu druhej generácie, viac ako 800 000 kusov modelu tretej generácie a viac ako 1,1 milióna kusov štvrtej generácie. Od roku 2021 postupne pribúdajú autá piatej generácie.

Kotúče ocele rozličných hrúbok pochádzajú z celého sveta. Zdroj: Milan Adámek

Zo závodu v Tepličke nad Váhom distribuovali Sportage zákazníkom do 104 krajín. Najviac do Veľkej Británii, ale exportovali ich aj do vzdialenejších krajín ako Austrália či Nový Zéland. Na Slovensku si za 17 rokov výroby našlo svojho majiteľa 25 000 kusov tohto modelu. Od roku 2015 je aj najpredávanejším modelom značky Kia naprieč celým jej portfóliom.

Lisy v lisovni sú za priečkami, takže je tu relatívne ticho. Zdroj: Milan Adámek

Pri návšteve fabriky KIA sme najskôr navštívili lisovňu. Kotúče ocele rozličnej hrúbky sú zoradené do logických celkov, aby bol ich transport do lisov čo najefektívnejší. Koncern má aj vlastnú oceliareň v Kórei, ale tu sa nachádza oceľ z najrozličnejších krajín. Väčšina lisov je za prepážkami, podávanie je, samozrejme, automatické. Prekvapila nízka hlučnosť, v porovnaní s lisovňami v iných automobilkách. Koncern si vyrába aj vlastné roboty, ale je tu kombinácia robotov rozličných značiek.

Vo zvarovni sme ľudí takmer nevideli, o všetko sa starajú roboty. Zdroj: Milan Adámek

Okolo regálov s už vylisovanými dielcami prechádzame do zvarovne. Ani tu nie je veľa ľudí. Vlastne je to tu ľudoprázdne, väčšinu manuálnej práce na seba prevzali roboty. Len na jednom pracovisku došlo k nejakej potrebe nastavovania, tak tam vidíme živého človeka. Zváracie roboty pracujú presne, rytmicky a neúnavne. Zo spojených časí už môžeme dedukovať, ktoré patria na Sportage. Okrem Sportage tu vyrábajú ešte modely Ceed ako hatchback, kombi, XCeed a ProCeed. Máme možnosť sa pozrieť aj do laserovej zvarovne, kde nás udivuje presnosť s akou musia byť jednotlivé dielce k sebe priložené. Všade sú čisté podlahy, veľa svetla a celkovo pôsobí prostredie netovárenským vzhľadom.

Montážna linka sa bez ľudskej práce nezaobíde. Sivá farba karosérie Sportage napovedá, že pôjde o Edíciu 30. Zdroj: Milan Adámek

Montážna časť je konečne miestom, kde vidíme viac ľudí. Doteraz sme ich stretávali hlavne na manipulačných vozíkoch. Pri montovaní môžeme prvýkrát vidieť nový Sportage Edícia 30. Spoznáme ju ľahko. Zvonka nenájdete žiadny chróm. Orámovanie okien, vonkajšie zrkadlá aj strešné lyžiny sú v čiernom vyhotovení, bočné lišty a dekoračné prvky na prednej maske aj vzadu sú z matného chrómu. Auto má 19-palcové kolesá s matnými diskami a tónované sklá.

Papier pod kapotou je rodným listom auta. V linke sa pomaly posúva a dostane všetko, čo si zákazník vo výbave prial mať. Zdroj: Milan Adámek

Aj na montážnej linke pomáhajú ľuďom roboty. Napríklad celá palubná doska je vložená do auta takýmto manipulátorom. Do motorárne ani lakovne sa počas našej exkurzie nedosadneme. Ale sme svedkami svadby. Tak sa v automobilkách nazýva proces, keď sa spojí karoséria so podvozkovou časťou s motorom. Sportage Edícia 30 tu vidíme v špeciálnej sivej farbe Wolf Grey. V takej je aj na fotkách, ide o príplatkovú farbu, zákazník si môže vybrať inú.

Záverečná kontrola. Všetky vyrobené kusy sú starostlivo skontrolované v stovkách drobných procesov. Zdroj: Milan Adámek

Až ž 57 % výrobnej kapacity závodu v súčasnosti tvorí model Sportage. Kamkoľvek sa obzrieme, nad hlavami aj z oboch strán vidíme Sportage v rozličnom stupni kompletácie. Prechádzame aj oddychovými zónami pre zamestnancov. Kórejčania si dávajú záležať na príjemnom a čistom prostredí, ktoré prispieva k lepšej atmosfére. V závode pracujú hlavne Slováci, a to až vyše 90 %. Napriek nasadeniu robotov, ktorých počet od spustenia výroby v roku 2006 narástol o približne 50 %, zostáva počet zamestnancov rovnaký, okolo 3 700.

Tento Sportage vyráža do sveta. Teda najskôr k svojmu predajcovi a potom k zákazníkovi. Zdroj: Milan Adámek

Na záver sa ešte môžeme pozrieť na pracovisko kontroly kvality. Hneď si všimneme väčší počet žien. Je nám vysvetlené, že majú lepší zmysel napríklad na vnímanie rozdielnej farebnosti laku a podobne. Kontrolujú sa tu stovky parametrov, skúma sa vodotesnosť v komore s dažďom, kvalita laku, technické parametre.

Štyri generácie modelu Sportage, ktorý sa vyrábal v Teplička nad Váhom. Zdroj: Milan Adámek

Priamo v halách sme si mali možnosť na jednom pódiu prezrieť všetky generácie Sportage, ktoré sa tu v Tepličke nad Váhom vyrábali. Najstarší kúsok je z druhej generácie a bol v dokonalom stave, má najazdených len pár stoviek kilometrov. Stačilo mu dať nový akumulátor a bol pojazdný. Najnovším prírastkom je práve Sportage Edícia 30. Má cenové zvýhodnenie 1 500 eur, takže základ s motorom 1,6 T-GDi (110 kW / 150 k) stojí 30 890 eur. Vo výbave sú aj vyhrievané predné sedadlá (v kombinácii alcantara a umelá koža), čierne čalúnenie stropu, plne digitálny palubný počítač s 12,3-palcovým zakriveným displejom, navigačný systém a LED svetlá vpredu aj vzadu.