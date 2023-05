Nový rad 5 pokračuje v tradícii, že každá nasledujúca generácia je väčšia ako tá predchádzajúca. teraz má 5 060 mm na dĺžku (+ 97mm), 1 900 mm na šírku (+ 32 mm), 1 515 mm na výšku (+ 36 mm) a rázvor kolies 2 995 mm (+ 20 mm). To mu umožňuje ponúknuť batožinový priestor až 520 litrov, ktorý pri elektrických verziách ale zostáva na úrovni 490 litrov.

Z estetického hľadiska je jasne vidieť, že BMW v tomto prípade skôr stavilo na dynamickejší a športovejší ako na ten elegantný, pričom zachovalo pomerne konzervatívnu dvojitú ľadvinku, ktorá je teraz podsvietená. Mnohých kritikov zrejme potešilo, že dizajnovo je nová päťka úplne odlišná od súčasného radu 7, ktorý vyvolal toľko diskusií. Takmer vertikálne usporiadané LED prvky slúžia ako smerovky a denné svetlá. Ľadvinky masky chladiča BMW, ktoré vyčnievajú ďaleko dopredu, dostali široký rám a na požiadanie dodávané obrysové osvetlenie BMW Iconic Glow.

BMW i5 M60 xDrive Zdroj: BMW

V priestore pre cestujúcich nemecká spoločnosť zdôrazňuje, že je to jej prvý model, ktorý štandardne obsahuje úplne vegánsky interiér, ale čo je najvýraznejšie, je zakrivený displej, ktorý je kombináciou 12,3-palcového digitálneho prístrojového panela a centrálnej obrazovky s veľkosťou 14,9-palcov. Za zmienku stojí aj BMW Interaction Bar, podsvietená lišta, ktorá prechádza cez celú palubnú dosku, siaha až k dverám a má dotykové ovládacie panely. Je tu takmer úplná absencia fyzických ovládacích prvkov, nový dizajn multifunkčného volantu, ktorý má haptické plochy, a voľné chvíle si môžete skrátiť vďaka videohrám.

Čo sa týka jazdných asistentov, zoznam je naozaj rozsiahly. Na vrchole ponuky sa nachádza na požiadanie dodávaný systém Driving Assistant Professional obsahujúci asistenta riadenia a ovládania jazdy v jazdnom pruhu Steering and Lane Control Assist a ovládania vzdialenosti Distance Control s funkciou Stop & Go. Na automobilových trhoch v USA a Kanade, ako aj v Nemecku, sa v ponuke nachádza aj diaľničný asistent Highway Assistant, ktorý odbremení vodiča od riadenia na diaľniciach so štrukturálne oddelenými smerovými pruhmi.

BMW i5 M60 xDrive Zdroj: BMW

Pri rýchlostiach do 130 km/h môže zložiť ruky z volantu, pričom stačí, aby vodič pozorne sledoval premávku. Svetovú novinku v novom modeli BMW radu 5 teraz predstavuje systém asistenta aktívnej zmeny jazdného pruhu Active Lane Change Assistant s aktiváciou zrakom. Tento komfortný prvok teraz dosahuje novú úroveň interakcie medzi vodičom a vozidlom. Vozidlo navrhne zmenu jazdného pruhu a túto zmenu možno prvýkrát potvrdiť pohľadom do vonkajšieho zrkadla. Ak to dopravná situácia dovoľuje, tak Aktívny asistent zmeny jazdného pruhu Active Lane Change Assistant automaticky vykoná potrebné pohyby riadenia.

Mechanický rad uvádzaného radu 5 bude pozostávať z piatich verzií, troch spaľovacích a dvoch plne elektrických BMW i5. Počnúc termikou je variant 520i Sedan s výkonom 153 kW (208 k), 520d Sedan a BMW 520d xDrive Sedan, každý s výkonom 145 kW (197 k). Ostatné benzínové motory so štyrmi a šiestimi valcami sa predávajú na trhoch mimo Európy. Modelový rad doplnia na jar 2024 dve verzie s plug-in hybridnými pohonmi najnovšej generácie. Od roku 2024 bude pre BMW radu 5 Sedan k dispozícii aj nový radový šesťvalcový naftový motor. V priebehu roka 2024 príde na trh aj ďalšia verzia modelu BMW i5 s elektrickým pohonom všetkých kolies.

Nové BMW radu 5 Sedan interiér. Zdroj: BMW

Čo sa týka elektrických verzií, obe využívajú 81,2 kWh batériu, ktorá je kompatibilná s abíjacím výkonom až 205 kW, s ktorou za pol hodinu nabijú z 10 na 80 % svojej kapacity a za 10 minút pridajú 156 kilometrov dojazdu. Prístupovým variantom je eDrive40 s pohonom zadných kolies a dojazdom 582 kilometrov. Vyššie je M60 xDrive, ktorý kombinuje dva motory, 261 koní vpredu a 340 koní vzadu, aby vyvinul spoločný výkon 517 koní (601 v My Mode Sport). Jeho autonómia je o niečo menšia a zostáva na 516 kilometroch.

