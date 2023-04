Len minulý rok BMW predstavilo nový rad 7 a s ním aj prvý plne elektrický variant i7. Teraz Haustuner M GmbH vystiera pomyselnú ruku a dodáva na trh športovú verziu i7 M70, najvýkonnejší model M s elektrickým pohonom. Luxusný sedan zažil svoju svetovú premiéru na Auto Shanghai, pričom prvé dodávky začnú v druhej polovici roka.

Nový model BMW i7 M70 xDrive I Najrýchlejší a najvýkonnejší plne elektrický model v rámci BMW Zdroj: BMW

Skutočné M vozidlo potrebuje aj adekvátny pohon, a to aj v prípade, ak sa bavíme o vlajkovej limuzíne, pretože takmer 2,8 tonový model musí ísť dopredu s poriadnym výkonom. O pohon sa stará elektromotor s výkonom 190 kW (258 k) na prednej náprave a elektromotor s výkonom 359 kW (489 k) vzadu. Spolu generuje pohon všetkých kolies 485 kW (660 k).

V režime Sport prenášajú dva elektrické motory na kolesá spolu 1015 Nm krútiaceho momentu a po aktivácii Launch Control a v režime Boost sa maximálny krútiaci moment ešte zvýši na 1100 Nm! Stačí to však na to, aby sa jeho obrovská váha rýchlo posunula vpred? Podľa BMW áno, Nemci uvádzajú, že auto zvládne šprint na stovku za 3,7 sekundy, a jeho limit končí pri rýchlosti 250 km/hod.

Nový model BMW i7 M70 xDrive I Najrýchlejší a najvýkonnejší plne elektrický model v rámci BMW Zdroj: BMW

Aby vlajkovej lodi po pár kilometroch nedošla šťava, BMW do podvozku športovej i7 osadilo veľkú batériu s kapacitou 101,7 kWh. Podľa WLTP by to malo stačiť na 488 až 560 kilometrov dojazdu, s nabíjacím výkonom maximálne 195 kW. K dispozícii je aj nová funkcia „MAX RANGE“, ktorá obmedzením výkonu pohonu a maximálnej rýchlosti v kombinácii so znížením komfortných funkcií bude mať za úlohu zvýšiť dojazd až o 25 percent, čo je hodnota, ktorú i7 M70 bude musieť dokázať. Vizuálne je zvýšenie výkonu badateľné až na druhý pohľad – zmeny oproti bežnému M balíku sú skôr decentné. S akcentmi a dizajnovými prvkami typickými pre M-kové modely, M70 zdôrazňuje svoj športový vzhľad a vizuálne sa odlišuje od bežného i7 naozaj rafinovane.

Nový model BMW i7 M70 xDrive I Najrýchlejší a najvýkonnejší plne elektrický model v rámci BMW Zdroj: BMW

Okrem toho je k dispozícii nové dvojfarebné lakovanie na báze biomasy. Vzhľad masívneho elektrického sedanu dotvára veľký M športový brzdový systém a nové 21-palcové disky. Otázkou zostáva ešte cena, ktorú však BMW v aktuálnom čase nezverejnilo. Kým sa v druhej polovici roku 2023 spustí predaj, bude však známa. Jedna vec je však istá - ako najvyšší model série bude aj cenovo nad ostatnými verziami. Pre informáciu, i7 aktuálne štartuje na sume 138 400 eur, M70 by teda mohla začínať na približne 150 000 eurách.

